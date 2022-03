Top Pariu: Croația U19- România U19 în prim –plan » Primul „11” este AICI »»

Astăzi, pe lângă Biletul Zilei, pe care îl găsiți AICI, ne propunem să ne rotunjim veniturile la pariuri și cu alte selecții din fotbal.



Ne vom îndrepta atenția către partidele de la „Turul de Elită” U19, turneu decisiv pentru calificarea la EURO 2022, amicale internaționale și duelurile din ligile inferioare ale Angliei. Vom paria atât pe favoriți cât și pe spectacol.

PACHETUL ZILEI

PRELIMINARII EURO UNDER 19- 2022

CROAȚIA U19 – ROMÂNIA U19, AMBELE ÎNSCRIU – COTA 1.80

BELGIA U19 – GERMANIA U 19, AMBELE ÎNSCRIU – COTA 1.50

ITALIA U19 – FINLANDA U 19, 1 – COTA 1.47

AUSTRIA U19 – DANEMARCA U19, AMBELE ÎNSCIRU – COTA 1.50

PORTUGALIA U19 –IRLANDA U19, 1 – COTA 1.45

FRANȚA U19 – CEHIA U19, FRANȚA, PESTE 1.5 GOLURI – COTA 1.40

AMICALE INTERNAȚIONALE

GERMANIA – ISRAEL, PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.60

SPANIA – ALBANIA, PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.83

IRLANDA – BELGIA, BELGIA PESTE 1.5 GOLURI – COTA 1.80

ANGLIA – LEAGUE ONE

SHEFFIELD WED. – CHELTENHAM, PAUZĂ SAU FINAL 1 – COTA 1.44

ANGLIA – LEAGUE TWO

EXTER – STEVENAGE, GAZDELE CÂȘTIGĂ ORICARE REPRIZĂ – COTA 1.47

Cum vă spunem de fiecare dată, pariurile oferite mai sus pot ajuta la construirea biletelor pe care doriți să investiți.