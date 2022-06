Top Pariu: Fotbalul este „Sportul Rege” » Primul „11” este AICI »»

Astăzi, pe lângă Biletul Zilei și biletul multi-gol, pe care le găsiți AICI, ne propunem să ne rotunjim veniturile la pariuri și cu alte selecții din fotbal.



Ne vom îndrepta atenția exclusiv către partidele care se vor juca în Liga Națiunilor. Vom paria atât pe favoriți, dar și pe spectacol.

PACHETUL ZILEI

LIGA NAȚIUNILOR

AUSTRIA – DANEMARCA, AMBELE ÎNSCRIU SAU PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.65

AUSTRIA – DANEMARCA, DANEMARCA 1-3 GOLURI MARCATE – COTA 1.43

CROAȚIA – FRANȚA, GAZDELE PESTE 2.5 CORNERE & SUB 5.5 GOLURI – COTA 1.43

CROAȚIA – FRANȚA, FRANȚA 2-4 GOLURI ÎN MECI – COTA 1.55

SLOVACIA – KAZAKHSTAN, 1 ȘI SUB 4.5 GOLURI – COTA 1.45

SLOVACIA – KAZAKHSTAN, GAZDELE 1-3 GOLURI MARCATE – COTA 1.35

ISLANDA – ALBANIA – PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.52

LETONIA – LIECHTENSTIN, 2-5 GOLURI – COTA 1.38

LETONIA – LIECHTENSTIN, GOL ÎN AMBELE REPRIZE – COTA 1.72

ANDORRA – MOLDOVA, SUB 2.5 GOLURI – COTA 1.54

BELARUS – AZERBAIDJAN, 1-3 GOLURI ÎN MECI – COTA 1.38