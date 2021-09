Top Pariu: Fotbalul este „Sportul Rege” » Primul „11” este AICI »»

Astăzi, pe lângă Biletul Zilei, pe care îl găsiți AICI, ne propunem să ne rotunjim veniturile la pariuri și cu alte selecții din fotbal.



Ne vom îndrepta atenția către duelurile din rundele intermediare din Italia, Spania, Olanda, Belgia, Turcia și Suedia. De asemenea, vom livra ponturi și de la cele trei meciuri programate astăzi în 16-imile de finală ale Cupei României.

Pachetul Zilei

România – Cupa României

Universitatea Craiova – CFR Cluj, 1X și sub 3.5 goluri- cota 1.62

Ripensia – Dinamo, Peste 0.5 goluri prima repriză- cota 1.40

ACSO Filiași – UTA, peste 2.5 goluri- cota 1.57

Italia – Serie A

AS Roma – Udinese, Peste 2.5 goluri -cota 1.66

Sampdoria – Napoli, X2 și peste 1.5 goluri -cota 1.55

Spania – La Liga

Cadiz – FC Barcelona, 2- cota 1.55

Olanda –Eredivisie

Twente – Alkmaar, Ambele marchează -cota 1.57

Belgia – Juplier League

Anderlecht – Gent, Ambele marchează-cota 1.62

Suedia – Allsvenskan

Hammarby – IFK Goteborg, 1X și gazdele înscriu 1.40

Turcia – Superlig

Fenerbahce – Giresunspor, 1X & Sub 4.5 goluri -cota 1.45

Konyaspor – Trabzonspor, Ambele înscriu sau peste 2.5 goluri -cota 1.53

Cum vă spunem de fiecare dată, pariurile oferite mai sus pot ajuta la construirea biletelor pe care doriți să investiți. Rămâne ca voi să decideți cum veți combina propunerile noastre.