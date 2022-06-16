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Top Pariu: Fotbalul este „Sportul Rege” » Primul „11” este AICI »»

De: Cristian P 16/06/2022 | 10:28
Top Pariu: Fotbalul este „Sportul Rege” » Primul „11” este AICI »»

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Ne vom îndrepta atenția către partidele care se vor juca în ligil din Sudia, Islanda și Georgia. Vom paria atât pe favoriți, dar și pe spectacol.

PACHETUL ZILEI
SUEDIA – DIVIZIA 1 NORD
IF SYLVIA – MOTALA AIK FK, AMBELE ÎNSCRIU  – COTA 1.47
IF SYLVIA – MOTALA AIK FK, PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.47
ISLANDA – URVALSDEILD
FH HAFNARFJORDUR – LEIKNIR REYKJAVIK, PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.60
FH HAFNARFJORDUR – LEIKNIR REYKJAVIK, 2-5 GOLURI – COTA 1.31
VALUR REYKJAVIK – BREIDABLIK KOPAVOGUR, AMBELE ÎNSCRIU  – COTA 1.42
VALUR REYKJAVIK – BREIDABLIK KOPAVOGUR, 3 – 6 GOLURI – COTA 1.57
KA AKUREYRI – FRAM REYKJAVIK, PSF 1 – COTA 1.45
GEORGIA – LIGA EROVNULI
GAGRA – DINAMO BATUMI, 2 – COTA 1.40
GAGRA – DINAMO BATUMI, PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.60
LOKOMOTIV TBILISI – SABURTALO TBILISI, PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.60
LOKOMOTIV TBILISI – SABURTALO TBILISI, 2 – COTA 1.35

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