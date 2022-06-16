Top Pariu: Fotbalul este „Sportul Rege” » Primul „11” este AICI »»

Astăzi, pe lângă Biletul Zilei, pe care îl găsiți AICI, ne propunem să ne rotunjim veniturile la pariuri și cu alte selecții din fotbal.
Ne vom îndrepta atenția către partidele care se vor juca în ligil din Sudia, Islanda și Georgia. Vom paria atât pe favoriți, dar și pe spectacol.
PACHETUL ZILEI
SUEDIA – DIVIZIA 1 NORD
IF SYLVIA – MOTALA AIK FK, AMBELE ÎNSCRIU – COTA 1.47
IF SYLVIA – MOTALA AIK FK, PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.47
ISLANDA – URVALSDEILD
FH HAFNARFJORDUR – LEIKNIR REYKJAVIK, PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.60
FH HAFNARFJORDUR – LEIKNIR REYKJAVIK, 2-5 GOLURI – COTA 1.31
VALUR REYKJAVIK – BREIDABLIK KOPAVOGUR, AMBELE ÎNSCRIU – COTA 1.42
VALUR REYKJAVIK – BREIDABLIK KOPAVOGUR, 3 – 6 GOLURI – COTA 1.57
KA AKUREYRI – FRAM REYKJAVIK, PSF 1 – COTA 1.45
GEORGIA – LIGA EROVNULI
GAGRA – DINAMO BATUMI, 2 – COTA 1.40
GAGRA – DINAMO BATUMI, PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.60
LOKOMOTIV TBILISI – SABURTALO TBILISI, PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.60
LOKOMOTIV TBILISI – SABURTALO TBILISI, 2 – COTA 1.35