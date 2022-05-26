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Top Pariu: Fotbalul este „Sportul Rege” » Primul „11” este AICI »»

De: Cristian P 26/05/2022 | 11:11
Top Pariu: Fotbalul este „Sportul Rege” » Primul „11” este AICI »»

Astăzi, pe lângă Biletul Zilei și biletul multi-gol, pe care le găsiți AICI, ne propunem să ne rotunjim veniturile la pariuri și cu alte selecții din fotbal.

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Ne vom îndrepta atenția către partidele programate astăzi în Austria, Norvegia, Olanda, Danemarca, Croația, Turcia, Italia și Serbia. Vom paria atât pe favoriți, dar și pe spectacol.

PACHETUL ZILEI
OLANDA – EREDIVISIE (PLAY-OFF CONFERENCE LEAGUE)
VITESSE – ALKMAAR, AMBELE ÎNSCRIU – COTĂ 1.65
DANEMARCA – CUPA (FINALA)
ODENSE – MIDTJYLLAND, MIDTJYLLAND CÂȘTIGĂ CUPA – COTA 1.41
ODENSE – MIDTJYLLAND, MIDTJYLLAND PESTE 1.5 GOLURI – COTA 1.85
AUSTRIA – BUNDESLIGA (PLAY-OFF CONFERENCE LEAGUE)
TIROL – RAPID VIENA, PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.68
NORVEGIA – ELITESERIEN
ROSENBORG – HAUGESUND, 1X & PESTE 1.5 GOLURI – COTA 1.40
SARPSBORG 08 – MOLDE, AMBELE ÎNSCRIU – COTA 1.53
CROAȚIA – CUPA (FINALA)
RIJEKA – HAJDUK SPLIT, HAJDUK SPLIT CÂȘTIGĂ CUPA & PESTE 0.5 GOLURI ÎN TIMPUL REGULAMENTAR – COTA 1.40
RIJEKA – HAJDUK SPLIT, GAZDELE, PESTE 0.5 GOLURI – COTA 1.42
TURCIA – CUPA (FINALA)
KAYSERISPOR – SIVASSPOR, SIVASSPOR CÂȘTIGĂ TROFEUL – COTA 1.91
SERBIA – CUPA (FINALA)
STEAUA ROȘIE – PARTIZAN, SUB 2.5 GOLURI – COTA 1.53
ITALIA – SERIE B
MONZA – PISA, 1 – COTA 1.85

 

 

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