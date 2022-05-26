Top Pariu: Fotbalul este „Sportul Rege” » Primul „11” este AICI »»

Astăzi, pe lângă Biletul Zilei și biletul multi-gol, pe care le găsiți AICI, ne propunem să ne rotunjim veniturile la pariuri și cu alte selecții din fotbal.
Ne vom îndrepta atenția către partidele programate astăzi în Austria, Norvegia, Olanda, Danemarca, Croația, Turcia, Italia și Serbia. Vom paria atât pe favoriți, dar și pe spectacol.
PACHETUL ZILEI
OLANDA – EREDIVISIE (PLAY-OFF CONFERENCE LEAGUE)
VITESSE – ALKMAAR, AMBELE ÎNSCRIU – COTĂ 1.65
DANEMARCA – CUPA (FINALA)
ODENSE – MIDTJYLLAND, MIDTJYLLAND CÂȘTIGĂ CUPA – COTA 1.41
ODENSE – MIDTJYLLAND, MIDTJYLLAND PESTE 1.5 GOLURI – COTA 1.85
AUSTRIA – BUNDESLIGA (PLAY-OFF CONFERENCE LEAGUE)
TIROL – RAPID VIENA, PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.68
NORVEGIA – ELITESERIEN
ROSENBORG – HAUGESUND, 1X & PESTE 1.5 GOLURI – COTA 1.40
SARPSBORG 08 – MOLDE, AMBELE ÎNSCRIU – COTA 1.53
CROAȚIA – CUPA (FINALA)
RIJEKA – HAJDUK SPLIT, HAJDUK SPLIT CÂȘTIGĂ CUPA & PESTE 0.5 GOLURI ÎN TIMPUL REGULAMENTAR – COTA 1.40
RIJEKA – HAJDUK SPLIT, GAZDELE, PESTE 0.5 GOLURI – COTA 1.42
TURCIA – CUPA (FINALA)
KAYSERISPOR – SIVASSPOR, SIVASSPOR CÂȘTIGĂ TROFEUL – COTA 1.91
SERBIA – CUPA (FINALA)
STEAUA ROȘIE – PARTIZAN, SUB 2.5 GOLURI – COTA 1.53
ITALIA – SERIE B
MONZA – PISA, 1 – COTA 1.85