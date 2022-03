Top Pariu: Fotbalul este „Sportul Rege” » Primul „11” este AICI »»

Astăzi, pe lângă Biletul Zilei, pe care îl găsiți AICI, ne propunem să ne rotunjim veniturile la pariuri și cu alte selecții din fotbal.



Ne vom îndrepta atenția către partidele programate astăzi în ligile inferioare din Anglia și Scoția. Vom paria atât pe favoriți cât și pe spectacol.

PACHETUL ZILEI

ANGLIA – LEAGUE ONE

PLAYMOUTH – CHELTENHAM, PSF 1 – COTA 1.50

ANGLIA – LEAGUE TWO

HARROGATE – LEYTON ORIENT, 2-4 GOLURI – COTA 1.50

OLDHAM ATHLETIC – SUTTON UNITED, AMBELE MARCHEAZĂ – COTA 1.70

ROCHDALE – MANSFIELD, PSF X – COTA 1.65

PORT VALE – EXTER CITY, PESTE 8.5 CORNERE – COTA 1.47

ANGLIA – NATIONAL LEAGUE

YEOVIL TOWN – BROMLEY, AMBELE ÎNSCRIU – COTA 1.85

TOURQUAY – ALDRESHOT, PSF 1- COTA 1.50

KING’S LYNN – STOCKPORT COUNTY, OASPETII PESTE 1.5 GOLURI – COTA 1.32

WREXHAM – HAALIFAX, PESTE 1.5 GOLURI – COTA 1.43

SCOȚIA – DIVIZIA 1

DUNFERMLINE – PATRICK THISTLE, PESTE 1.5 GOLURI – COTA 1.40

SCOȚIA – LEAGUE TWO

STIRLING – ALBION ROVERS, PESTE 1.5 GOLURI – COTA 1.39

Cum vă spunem de fiecare dată, pariurile oferite mai sus pot ajuta la construirea biletelor pe care doriți să investiți.