Top Pariu: Fotbalul este „Sportul Rege” » Primul „11” este AICI »»

Astăzi, pe lângă Biletul Zilei și variantele de profit partidele programate în play-out-ul Ligii 1 dintre Academica – CS Mioveni și Gaz Metan – Dinamo, pe care le găsiți AICI, ne propunem să ne rotunjim veniturile la pariuri și cu alte selecții din fotbal.



Vrei să ai zi de zi ponturi gratuite câștigătoare? Intră acum pe Pariuri1x2.ro



Ne vom îndrepta atenția către partidele programate astăzi în Germania, Franța, Bulgaria, Anglia, Australia și Elveția. Vom paria atât pe favoriți cât și pe spectacol.

PACHETUL ZILEI

GERMANIA – BUNDESLIGA

WOLFSBURG – MAINZ, 2-4 GOLURI – COTA 1.50

ANGLIA – CHAMPIONSHIP

HUDDERSFIELD – BARNSLEY, 1 – COTA 1.65

ANGLIA – LEAGUE TWO

NEWPORT – COLCHESTER, 1 – COTA 1.71

AUSTRALIA – A-LEAGUE

MACARTHUR- MELBOURNE VICTORY, PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.73

ELVEȚIA – CHALLENGE LEAGUE

VADUZ – XAMAX, PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1. 62

SCHAFFHAUSEN – WIL, 1 – COTA 1.72

FRANȚA – LIGUE 2

BASTIA – PARIS FC, X – COTA 2.80

DIJON – GUINGAMP, SUB 2.5 GOLURI – COTA 1.68

NIMES – RODEZ, PESTE 1.5 GOLURI – COTA 1.52

LE HAVRE – GRENOBLE, SUB 2.5 GOLURI – COTA 1.44

BULGARIA –CUPA

LEVSKI – LUDOGORETS, AMBELE ÎNSCRIU – COTA 1.85