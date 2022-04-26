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Top Pariu: Fotbalul este „Sportul Rege” » Primul „11” este AICI »»

De: Cristian P 26/04/2022 | 10:52
Top Pariu: Fotbalul este „Sportul Rege” » Primul „11” este AICI »»

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Ne vom îndrepta atenția către partidele programate astăzi în Anglia, Austria și Germania. Vom paria atât pe favoriți cât și pe spectacol.

PACHETUL ZILEI
CHAMPIONS LEAGUE – SEMIFINALE TUR
MANCHESTER CITY – REAL MADRID, 1X ȘI 2-6 GOLURI – COTA 1.44
ANGLIA – CHAMPIONSHIP
FULHAM – NOTTINGHAM, AMBELE ÎNSCRIU- COTA 1.68  
SWENSEA – BOURNEMOUTH, AMBELE ÎNSCIRU – COTA 1.74
ANGLIA – LEAGUE ONE
FLEETWOOD – SHEFFIELD WEDNESDAY, OASPEȚII CÂȘTIGĂ ORICARE REPRIZĂ – COTA 1.42
PORTSMOUTH – WIGAN, X2 – COTA 1.40
SUNDERLAND – ROTHERHAM, PESTE 1.5 GOLURI – COTA 1.35
ANGLIA – LEAGUE TWO
EXETER – ROCHDALE, PAUZĂ SAU FINAL 1 – COTA 1.42
AUSTRIA – BUNDESLIGA
RIED – ADMIRA, AMBELE ÎNSCRIU – COTA 1.75
TIROL – LASK LINZ, AMBELE INSCRIU – COTA 1.62
GERMANIA – REGIONALLIGA BAYERN
RAIN/LECH – SCHWEINFURT, GAZDELE ÎNSCRIU – COTA 1.47
ROMÂNIA – LIGA 2
„U” CLUJ – PETROLUL, PSF X – COTA 1.60

 

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