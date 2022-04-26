Top Pariu: Fotbalul este „Sportul Rege” » Primul „11” este AICI »»

Astăzi, pe lângă Biletul Zilei, pe care îl găsiți AICI, ne propunem să ne rotunjim veniturile la pariuri și cu alte selecții din fotbal.
Ne vom îndrepta atenția către partidele programate astăzi în Anglia, Austria și Germania. Vom paria atât pe favoriți cât și pe spectacol.
PACHETUL ZILEI
CHAMPIONS LEAGUE – SEMIFINALE TUR
MANCHESTER CITY – REAL MADRID, 1X ȘI 2-6 GOLURI – COTA 1.44
ANGLIA – CHAMPIONSHIP
FULHAM – NOTTINGHAM, AMBELE ÎNSCRIU- COTA 1.68
SWENSEA – BOURNEMOUTH, AMBELE ÎNSCIRU – COTA 1.74
ANGLIA – LEAGUE ONE
FLEETWOOD – SHEFFIELD WEDNESDAY, OASPEȚII CÂȘTIGĂ ORICARE REPRIZĂ – COTA 1.42
PORTSMOUTH – WIGAN, X2 – COTA 1.40
SUNDERLAND – ROTHERHAM, PESTE 1.5 GOLURI – COTA 1.35
ANGLIA – LEAGUE TWO
EXETER – ROCHDALE, PAUZĂ SAU FINAL 1 – COTA 1.42
AUSTRIA – BUNDESLIGA
RIED – ADMIRA, AMBELE ÎNSCRIU – COTA 1.75
TIROL – LASK LINZ, AMBELE INSCRIU – COTA 1.62
GERMANIA – REGIONALLIGA BAYERN
RAIN/LECH – SCHWEINFURT, GAZDELE ÎNSCRIU – COTA 1.47
ROMÂNIA – LIGA 2
„U” CLUJ – PETROLUL, PSF X – COTA 1.60