Top Pariu: Fotbalul este „Sportul Rege”» Primul „11” este AICI »»

Astăzi, pe lângă Biletul Zilei, pe care îl găsiți AICI, ne propunem să ne rotunjim veniturile la pariuri și cu alte selecții din fotbal.
Ne vom îndrepta atenția către partidele programate astăzi în Anglia, Spania, Italia, Franța, Belgia, Elveția și Turcia. Vom paria atât pe favoriți cât și pe spectacol.
PACHETUL ZILEI
ANGLIA – PREMIER LEAGUE
WATFORD – EVERTON, OASPEȚII CÂȘTIGĂ O REPRIZĂ – COTA 1.55
WOLVES – MANCHESTER CITY, OASPEȚII ÎNSCRIU PRIMII ȘI CÂȘTIGĂ – COTA 1.40
SPANIA – LA LIGA
SEVILLA – MALLORCA, 1 – COTA 1.64
ELCHE – ATLETICO MADRID, 2 – COTA 1.64
ITALIA – CUPA
JUVENTUS – INTER, PAUZĂ SAU FINAL X- COTA 1.72
FRANȚA – LIGUE 1
NICE – ST.ETIENNE, AMBELE ÎNSCRIU SAU PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.52
NANTES – RENNES, OASPEȚII CÂȘTIGĂ O REPRIZĂ – COTA 1.40
BELGIA – JUPILER LEAGUE
CLUB BRUGGE – ROYALE UNION SG, AMBELE ÎNSCRIU – COTA 1.71
ELVEȚIA – SUPER LEAGUE
SERVETTE – LUGANO, AMBELE ÎNSCRIU – COTA 1.67
SION – LUZERN, AMBELE ÎNSCRIU – COTA 1.52
TURCIA – CUPA
SIVASSPOR – ALANYASPOR, AMBELE ÎNSCRIU SAU PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.53