Top Pariu: Fotbalul este „Sportul Rege” » Primul „11” este AICI »»

Astăzi, pe lângă Biletul Zilei și cele opt variante de profit de la partidele programate în play-off-ul Ligii 1, pe care le găsiți AICI, ne propunem să ne rotunjim veniturile la pariuri și cu alte selecții din fotbal.



Ne vom îndrepta atenția către partidele programate astăzi în Anglia, Italia, Germania și Franța. Vom paria atât pe favoriți cât și pe spectacol.

PACHETUL ZILEI

ANGLIA – FA CUP

LIVERPOOL – CHELSEA, 1X & LIVERPOOL ÎNSCRIE – COTA 1.42

GERMANIA – BUNDESLIGA

LEVERKUSEN – FREIBURG, PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.42

BIELEFELD – LEIPZIG, 2 ȘI 2-7 GOLURI – COTA 1.45

DORTMUND – HERTHA, PESTE 2.5 GOLURI ȘI HAALAND MARCHEAZĂ ORICÂND – COTA 1.55

WOLFSBURG – BAYERN, PESTE 3.5 GOLURI – COTA 1.60

ITALIA – SERIE A

EMPOLI – SALERNITANA, NICIO ECHIPĂ NU AJUNGE LA 7 CORNERE – COTA 1.75

HELLAS VERONA – TORINO, AMBELE ÎNSCRIU SAU PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.47

AS ROMA – VENEZIA, OASPEȚII ÎNSCRIU – COTA 1.72

FRANȚA – LIGUE 1

ST. ETIENNE – REIMS, GAZDELE CÂȘTIGĂ O REPRIZĂ – COTA 1.45

AS MONACO – BREST, PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.42

ANGLIA – CHAMPIONSHIP

SHEFFIELD UTD. – NOTTINGHAM, SUB 2.5 GOLURI – COTA 1.58