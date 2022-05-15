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Top Pariu: Fotbalul este „Sportul Rege” » Primul „11” este AICI »»

De: Cristian P 15/05/2022 | 10:40
Top Pariu: Fotbalul este „Sportul Rege” » Primul „11” este AICI »»

Astăzi, pe lângă Biletul Zilei, pe care îl găsiți AICI, ne propunem să ne rotunjim veniturile la pariuri și cu alte selecții din fotbal.

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Ne vom îndrepta atenția către partidele programate astăzi în Anglia, Italia,  Spania, Olanda, Austria, Germania și Belgia. Vom paria atât pe favoriți cât și pe spectacol.

PACHETUL ZILEI
ANGLIA – PREMIER LEAGUE
TOTTENHAM – BURNLEY, 1 & PESTE 6.5 CORNERE – COTA 1.45
EVERTON – BRENTFORD, 1X & GAZDELE ÎNSCRIU – COTA 1.42
ITALIA – SERIE A
NAPOLI – GENOA, GAZDELE CÂȘTIGĂ MINIM O REPRIZĂ – COTA 1.50
AC MILAN – ATALANTA, 2 CU HA (+1.5 GOLURI) – COTA 1.42
CAGLIARI – INTER, 2 ȘI PESTE 1.5 GOLURI – COTA 1.55
SPANIA – LA LIGA
LEVANTE – ALAVES, AMBELE ÎNSCRIU SAU PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.47
GERMANIA – ZWEITE
WERDER BREMEN – REGENSBURG, 1X ȘI 3-7 GOLURI – COTA 1.45
DARMSTADT – PADERBORN, 1X ȘI PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.50
ROSTOCK – HAMBURG, X2 ȘI PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.57
OLANDA – EREDIVISIE
HERACLES – SPARTA ROTTERDAM, AMBELE ÎNSCRIU SAU PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.65
AUSTRIA – BUNDESLIGA
RAPID VIENA – SALZBURG, AMBELE ÎNSCRIU – COTA 1.62
BELGIA – JUPILER LEAGUE
ANDERLECHT – ROYALE UNION SG, X2 – COTA 1.54

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