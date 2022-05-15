Top Pariu: Fotbalul este „Sportul Rege” » Primul „11” este AICI »»

Astăzi, pe lângă Biletul Zilei, pe care îl găsiți AICI, ne propunem să ne rotunjim veniturile la pariuri și cu alte selecții din fotbal.
Ne vom îndrepta atenția către partidele programate astăzi în Anglia, Italia, Spania, Olanda, Austria, Germania și Belgia. Vom paria atât pe favoriți cât și pe spectacol.
PACHETUL ZILEI
ANGLIA – PREMIER LEAGUE
TOTTENHAM – BURNLEY, 1 & PESTE 6.5 CORNERE – COTA 1.45
EVERTON – BRENTFORD, 1X & GAZDELE ÎNSCRIU – COTA 1.42
ITALIA – SERIE A
NAPOLI – GENOA, GAZDELE CÂȘTIGĂ MINIM O REPRIZĂ – COTA 1.50
AC MILAN – ATALANTA, 2 CU HA (+1.5 GOLURI) – COTA 1.42
CAGLIARI – INTER, 2 ȘI PESTE 1.5 GOLURI – COTA 1.55
SPANIA – LA LIGA
LEVANTE – ALAVES, AMBELE ÎNSCRIU SAU PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.47
GERMANIA – ZWEITE
WERDER BREMEN – REGENSBURG, 1X ȘI 3-7 GOLURI – COTA 1.45
DARMSTADT – PADERBORN, 1X ȘI PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.50
ROSTOCK – HAMBURG, X2 ȘI PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.57
OLANDA – EREDIVISIE
HERACLES – SPARTA ROTTERDAM, AMBELE ÎNSCRIU SAU PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.65
AUSTRIA – BUNDESLIGA
RAPID VIENA – SALZBURG, AMBELE ÎNSCRIU – COTA 1.62
BELGIA – JUPILER LEAGUE
ANDERLECHT – ROYALE UNION SG, X2 – COTA 1.54