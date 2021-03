Top Pariu: Fotbalul este „Sportul Rege” » Primul „11” este AICI!

Astăzi, pe lângă Biletul Zilei cu ajutorul căruia țintim să ne dublăm din nou investiția, pe care îl găsiți AICI, ne propunem să ne rotunjim veniturile la pariuri și cu alte ponturi din fotbal.

Ne vom îndrepta atenția exclusiv către partidele care au loc astăzi în Europa League. „Pachetul Zilei” rezultat cuprinde 11 selecții în cote fabuloase pe care le puteți combina cum doriți pe biletele pe care le veți juca la pariuri în încercarea de a vă rotunji veniturile.

PACHETUL ZILEI

EUROPA LEAGUE

AS ROMA – ȘAHTIOR, ORICARE REPRIZĂ X – COTA 1.77

AS ROMA – ȘAHTIOR, AMBELE MARCHEAZĂ – COTA 1.71

MANCHESTER UNITED – AC MILAN, AMBELE MARCHEAZĂ – COTA 1.82

MANCHESTER UNITED – AC MILAN, SUB 23.5 ȘUTURI – COTA 2.00

DINAMO KIEV- VILLAREAL, PAUZĂ SAU FINAL X – COTA 1.74

DINAMO KIEV – VILLARREAL, X2 ȘI 0-4 GOLURI – COTA 1.42

DINAMO KIEV – VILLARREAL, SUB 2.5 GOLURI – COTA 1.68

AJAX – YOUNG BOYS, 1X ȘI PESTE 1.5 GOLURI – COTA 1.47

TOTTENHAM – DINAMO ZAGREB, GAZDELE MARCHEAZĂ PESTE 1.5 GOLURI – COTA 1.44

SLAVIA PRAGA – RANGERS, 1X ȘI SUB 5.5 GOLURI – COTA 1.47

GRANADA – MOLDE, GAZDELE MARCHEAZĂ 2-3 GOLURI – COTA 2.05

Cum vă spunem de fiecare dată, pariurile oferite mai sus pot ajuta la construirea biletelor pe care doriți astăzi să investiți. Rămâne ca voi să decideți cum veți combina propunerile noastre, în biletele pe care le veți juca.