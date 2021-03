Top Pariu: Fotbalul este „Sportul Rege” » Primul „11” este AICI!

Astăzi, pe lângă Biletul Zilei cu ajutorul căruia țintim să ne dublăm din nou investiția, ne propunem să ne rotunjim veniturile la pariuri și cu alte ponturi din fotbal.

Ne vom îndrepta atenția către partidele care au loc astăzi în Anglia, Franța și Scoția. „Pachetul Zilei” rezultat cuprinde 11 selecții în cote fabuloase pe care le puteți combina cum doriți pe biletele pe care le veți juca la pariuri în încercarea de a vă rotunji veniturile.

PACHETUL ZILEI

ANGLIA – LEAGUE ONE

BURTON – SHREWSBURY, 2-5 GOLURI – COTA 1.40

ANGLIA – LEAGUE TWO

CARLISLE – LEYTON ORIENT, 2-4 GOLURI – COTA 1.50

OLDHAM – EXETER, AMBELE ÎNSCRIU SAU PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.47

SOUTHEND – WALSALL, SUB 2.5 GOLURI – COTA 1.65

COLCHESTER – TRANMERE, X2 & SUB 4.5 GOLURI – COTA 1.49

ANGLIA – NATIONAL LEAGUE

DAG & RED – HARTLEPOOL, AMBELE ÎNSCRIU – COTA 1.95

YEOVIL – NOTTS COUNTY, X2 -COTA 1.57

ALDERSHOT – CHESTERFIELD, 1X – COTA 1.62

FRANȚA – NATIONAL

RED STAR – LAVAL, PESTE 1.5 GOLURI – COTA 1.53

SCOȚIA – LEAGUE TWO

ALBION ROVERS – EDINBURGH CITY, OASPEȚII ÎNSCRIU PESTE 1.5 GOLURI – COTA 1.57

SCOȚIA – SCOTTISH CUP

MORTON – DUNFERMLINE, 1X – COTA 1.57