Top Pariu: Fotbalul este „Sportul Rege” » Primul „11” este AICI!

Astăzi, pe lângă Biletul Zilei cu ajutorul căruia țintim să ne dublăm din nou investiția, ne propunem să ne rotunjim veniturile la pariuri și cu alte ponturi din fotbal.

Ne vom îndrepta atenția exclusiv către partidele care au loc astăzi în preliminariile Cupei Mondiale din 2022 dar și în faza grupelor la EURO U21. „Pachetul Zilei” rezultat cuprinde 11 selecții în cote fabuloase pe care le puteți combina cum doriți pe biletele pe care le veți juca la pariuri în încercarea de a vă rotunji veniturile.

PACHETUL ZILEI

CUPA MONDIALĂ- PRELIMINARII

AUSTRIA – DANEMARCA, PESTE 1.5 GOLURI – COTA 1.42

BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA – FRANȚA, 2 – COTA 1.40

GERMANIA- MACEDONIA DE NORD, PESTE 2.5 GOLURI- COTA 1.50

GRECIA – GEORGIA, SUB 2.5 GOLURI – COTA 1.60

IRLANDA DE NORD – BULGARIA, SUB 2.5 GOLURI – COTA 1.53

ANDORRA – UNGARIA, 2-4 GOLURI- COTA 1.48

IRLANDA DE NORD – BULGARIA, 1X ȘI SUB 3.5 GOLURI – COTA 1.52

EURO U21 – GRUPE

DANEMARCA U21 – RUSIA U21, X2 – COTA 1.53

ISLANDA U21 – FRNAȚA U21, PESTE 2.5 GOLURI- COTA 1.50

ELVEȚIA U21 – PORTUGALIA U21, X2 ȘI PESTE 1.5 GOLURI – COTA 1.62

CROAȚIA U21 – ANGLIA U21, AMBELE MARCHEAZĂ – COTA 1.75