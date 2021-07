Nici jaful nu mai e ce-a fost! Polițiștii din Vaslui au avut parte de o ”surpriză”, atunci când au fost sunați să intervină la o spargere. Hoțul, care a sustras nu mai puțin de 10.000 de lei din locuința unui vecin, a lăsat în urmă o „dâră” de miros greu de suportat.

Un jaf mai puțin ”întâlnit”: un bărbat din Vaslui a intrat în apartamentul unui vecin și i-a furat suma de 10.000 de lei. Însă, înainte de a părăsi locuința, hoțul s-a așezat pe pat și, beat fiind, s-a „scăpat” pe el și a lăsat în urma sa un ”parfum” urât mirositor. Lenjeria de pe pat a fost murdărită cu fecale. Proprietarul apartamentului a fost sunat de către copii, dar, înainte, s-au încuiat într-o cameră. Într-un suflet, proprietarul a venit acasă, întâlnindu-se pe scară cu hoțul, însă fără să știe că el este cel care a intrat prin efracție în casă. Inițial, nu l-a băgat în seamă, însă odată ajuns în apartament, s-a îngrozit și și-a dat seama că omul care i-a furat banii este chiar cel care a dat nas în nas cu el pe scara blocului, când a intrat.

“Este vorba despre vecin de scară. Mi-a spus că a confundat locuințele. Dar varianta asta nu stă deloc în picioare pentru că el locuiește într-o garsonieră la etajul doi, iar eu stau la etajul patru, într-un apartament cu patru camere. A străbătut tot apartamentul și a mai tras și de sertare, de unde mi-a furat o sumă de bani. Ce fel de confuzie e asta? Copiii mei erau în apartament când s-a întâmplat asta, ei mi-au spus să vin cât mai repede acasă. A avut mare noroc că nu eram acasă, că nu știu ce se întâmpla. Am depus plângere la poliție, iar acum aștept să văd ce măsuri de iau. Văd că umblă în libertate, era și azi tot în stare de ebrietate”, a declarat păgubitul pentru vremeanoua.ro.

Proprietarul a făcut plângere penală: ”Când am urcat scările am văzut o dâră de fecale, lasată de cineva care parcă mergea pe trei cărări”

Atunci, bărbatul a sunat la poliție, iar echipajul care a venit să constate ce s-a întâmplat l-a găsit pe vasluian tolănit pe scară, murdărit. Hoțul a mărturisit că ar fi intrat în apartamentului vecinului său „din greșeală”, însă proprietarul locuinței nu s-a lăsat înduplecat de mărturisirea omului și a făcut plângere la poliție.

“Când intri într-o casă străină, vezi că lucrurile sunt așezate alt fel, chiar și mirosul e altul. Acest hoț a străbătut tot apartamentul până a ajuns în dormitor, unde a cotrobăit prin sertare până a găsit banii. Nu cred varianta confuziei pentru că el stă la etajul doi, într-o garsonieră, eu la etajul patru, într-un apartament cu patru camere. Poți să confunzi locuința cu vecinul din stânga, cu vecinul din dreapta, dar cu cel de la două etaje deasupra, îmi vine greu să cred. Să admitem că ar fi putut confunda apartamentele, dar atunci de ce umbli prin dulapuri și furi bani? Ce m-a deranjat cel mai tare a fost faptul că spargerea a avut loc în timp ce copiii mei erau acasă. Ei au auzit gălăgie prin casă, mi-au spus că au strigat după mine, dar le-a fost frică să iasă. Eu nu eram în apartament la momentul acela. Le-am spus și polițiștilor că nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă eram acasă. Mi-am dat seama cine a pătruns în locuință după ce am văzut patul și scara murdare de fecale. Eu, când am venit acasă, l-am văzut pe el jos, la scară, murdar și într-o stare avansată de ebrietate, dar nu m-am gândit că ar putea fi hoțul. Când am urcat scările am văzut o dâră de fecale, lasată de cineva care parcă mergea pe trei cărări. Când am deschis ușa apartamentului m-a izbit un miros foarte urât, iar când am văzut și patul murdar de fecale am început să fac legăturile. Am coborât jos, la scară, și l-am întrebat de ce mi-a intrat în casă. Mi-a spus că a confundat locuințele. Am făcut plângere la poliție pentru că mi-a fost furată o sumă semnificativă de bani, în jur de 9.500 de lei. Fiind foarte murdar, a trebuit să dezinfectez tot, vă dați seama că nu știu pe unde a mai pus el mâna. Am spălat pe jos, am spălat lenjeria, însă banii nu i-am recuperat. Când l-am luat la întrebări, mai avea asupra lui trei bancnote de 10 lei, atât”, a mai spus vasluianul.

În acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

sursă foto: Pixabay