Un Clujean a transmis live cel mai mare castig de cazino online din Romania!

In acest moment, peste 300 de ore de continut video este incarcat pe YouTube in fiecare minut si numerele cresc intr-un ritm exploziv de la o luna la alta. Video bloggingul a devenit un fenomen la nivel mondial si inclusiv in Romania apar sute de noi creatori de continut video in fiecare luna.

Inclusiv jocurile de noroc online au “clientii” lor pe platformele de streaming, cel mai mare canal de acest tip din Romania fiind “Stero Slots”.

În cateva minute, un streamer din Cluj a reusit sa obtina un castig de peste 46.000 lei in direct sub privirile a peste 3000 de persoane care il urmareau, jucand pe Princess Casino.

Acesta a reușit astfel sa isi doboare propriul record de peste 1 an de zile cand a castigat tot in direct un jackpot consistent.

Reactia sa si a fanilor nu poate fi descrisa in cuvinte , asa ca va lasam mai jos video-ul cu momentele care au lasat audienta fara cuvinte.

Stero Slots are în prezent cel mai puternic canal de YouTube din România în ceea ce privește streaming-ul live, având o comunitate de aproape 30.000 de urmăritori si un site unde sunt afisate cele mai mari castiguri la cazino online din Romania.