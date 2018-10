Un interlop din Oradea a murit în urma unui accident înfiorător în Londra, provocat de un prieten. Sebastian Covăşdan făcea live pe Facebook

Un orădean cunoscut în lumea interlopă din Oradea și-a pierdut viața, după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un accident teribil pe o autostradă din apropiere de Londra. Sebastian Covăşdan a fost condus în ghearele morții de un prieten, care este din Galați, și a pierdut controlul volanului în timp ce mergea cu viteză, iar muzica era dată la maximum în difuzoare. Șoferul, tânărul care apare în dreapta lui Sebastian în poză, a murit pe loc în urma impactului. Familia orădeanului a făcut un apel disperat ca să fie ajutată să repatrieze trupul tânărului.



Familia cere acum ajutorul pentru a putea repatria trupul tânărului de 31 de ani.

Sebastian Covăşdan a murit în urma unui accident înfiorător în Londra

Ştefan Sebastian Covăşdan a murit fulgerător la 31 de ani, după ce a fost victima unei curse care s-a terminat dramatic. Momentele dinaintea accidentului au fost transmise pe Facebook live de acesta, care era pe scaunul din dreapta șoferului. Vezi imaginile AICI. Impactul a fost atât de violent, încât bărbatul aflat la volan a murit la locul accidentului, iar Sebastian Covăşdan a fost dus la spital în comă de gradul 4, potrivit Bihoreanul.

Familia cere acum ajutorul pentru a putea repatria trupul tânărului de 31 de ani.

“Familia lui nu are o stare financiară foarte bună şi ai lui au nevoie de bani, ca să poată să meargă să-l aducă acasă. Nu au nevoie de o sumă colosală, deoarece cei de la spital le-au spus că l-au trecut ca şi turist şi nu au nevie de bani pentru repatriere. Au nevoie doar de bani să poata merge, plus alte cheltuieli, la ambasadă. Sora lui are două fetiţe, stau în chirie şi doar soţul lucrează. Sora lui m-a rugat sa ma ocup, dacă pot, ea trebuie să meargă azi în Londra”, a transmis o apropiată a familiei, potrivit sursei citată mai sus.

Ştefan Sebastian Covăşdan s-a făcut remarcat anul trecut printr-un scandal public, după a postat pe Facebook, împreună cu un grup de prieteni, un filmuleţ în care apar în timpul unei partide de sex oral în Piaţa Unirii, pe soclul statuii lui Mihai Viteazul.

Accidentul s-a produs pe 8 octombrie, iar orădeanul a fost ținut în viață doar de aparate, după ce a fost transportat de urgență la spital.