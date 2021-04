Un microbist român a câștigat 200.000 RON fără să parieze niciun leu

Un medic din Ardeal a câștigat ieri 200.000 RON, după ce a prezis perfect rezultatele la meciurile din acest weekend la Super 8, predictorul de fotbal 100% gratuit al agenției 888Sport

„Sunt pasionat de fotbal de 30 de ani, cred despre mine că știu pe de rost fiecare campionat european. Așa că în ultimii ani am început să pariez, constant dar doar de plăcere. Fac asta ca hobby, mai mult ca să mă autoevaluez, și pariez în general sume mici, cred că atunci bucuria câștigului e mai mare”, spune TC, de profesie medic. De data aceasta, nu a trebuit să parieze nicio sumă, participarea la concursul Super 8 fiind cu totul gratuită.

„Știți cât mi-a luat să completez biletul? 30 de secunde, chiar am fost inspirat de data aceasta, nu am stat deloc pe gânduri. La 888 joc de când am început să joc poker online, îmi plăcea foarte mult aplicația lor de poker și am zis să încerc și pariurile sportive. Și iată că a fost cu noroc!”

Într-adevăr, șansa a ținut cu clientul 888, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, în mod normal fondul de premiere al Super 8 este de 10.000 de lei – o valoare mare, ținând cont că jucătorii nu trebuie să investească nicio sumă. Dar, în mod cu totul excepțional, următoarele 5 ediții pun bătaie premii săptămânale de câte 200.000 lei!

Premiu care, însă, nu trebuia acordat deloc în acest weekend: termenii și condițiile Super 8 prevăd că, dacă oricare dintre cele 8 meciuri de pe bilet este anulat, indiferent de motiv, premiile sunt anulate și ele. Și exact asta s-a întâmplat, unul dintre cele 8 meciuri (Mainz v Hertha) fiind amânat, după ce echipa din Berlin a raportat 4 jucători pozitivi COVID 19 și a intrat în izolare.

Totuși, oficialii 888sports au decis să facă o excepție de această dată și să îl recompenseze pe TC cu premiul întreg de 200.000 lei pentru reușita de a fi prezis exact rezultatele celor 7 meciuri rămase: Sassuolo v Fiorentina 3-1, Real Sociedad v Sevilla 1-2, FCSB v Botoșani 2-1, Napoli v Inter 1-1, Atalanta v Juventus 1-0, Univ. Craiova v Sepsi 0-0.

