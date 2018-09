Guru român acuzat că a abuzat sexual 14 femei în Thailanda. Este un fost discipol al lui Gregorian Bivolaru

Un român este acuzat că a abuzat sexual 14 femei în Thailanda. Narcis Tarcău, fost discipol al lui Gregorian Bivolaru, a intrat în atenția autorităților după ce a fost acuzat că a abuzat sexual 14 femei la o școală de yoga din Thailanda, scrie The Guardian.

Mai mult, conform declarațiilor date de cele 14 femei, școala respectivă a fost un mediu care a permis, timp de 15 ani, abuzul sexual, violul şi învăţăturile misogine, astfel „spălând pe creier” sute de femei care au întreţinut relaţii sexuale cu Tarcău. Acesta se autointitula Swami Vivekandanda Saraswati.

31 de femei au depus plângere către școala Agama Yoga. Instituția a încercat să rezolve problema intern, însă acum a afost lansată o anchetă independetă. Narcis Tarcău ar fi părăsit deja Thailanda, în luna iulie, după ce au fost depuse plângeri împotriva sa.

Cele mai multe dintre femei au dat declaraţii sub protecția anonimatului pentru The Guardian. Ele provin din Marea Britanie, Australia, Brazilia, SUA şi Canada. Trei dintre ele susţin că au fost violate de Narcis Tarcău, sub pretextul de vindecare spirituală.

Școala Agama Yoga a mai trecut prin astfel de scandaluri, alți doi profesori plecând în iulie după ce și împotriva lor au fost depuse plângeri în care erau acuzați de avbuz sexual sau viol.

Narcis Tarcău a înfiinţat școala Agama după ce a părăsit India. Atunci îi fusese revocată viza. El este un fost discipol al lui Gregorian Bivolaru, care rămâne printre cei mai căutaţi infractori de pe lista Europol, după ce a fost găsit vinovat de relaţii sexuale cu o minoră.