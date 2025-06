Unde vrea să se angajeze Codrina din Iași, după ce a luat media 10 la Bacalaureat. Unii nici nu știu să pronunțe jobul ei

Două eleve din Iași au reușit performanța absolută la Bacalaureatul din 2025, obținând media 10 curat la toate probele. Codrina Ștefana Costia, de la Colegiul Național „Emil Racoviță”, este una dintre ele. Tânăra, pasionată de zbor și știință, își dorește o carieră într-un domeniu despre care mulți abia dacă pot pronunța corect denumirea: „ingineria aerospațială”.

Codrina a excelat la toate cele trei materii de examen, Limba română, Matematică și Fizică, însă spune că cea mai mare surpriză a fost nota de la română. Deși a învățat constant și a lucrat variante zi de zi în clasa a XII-a, emoțiile au fost mari, în special din cauza corectării mai subiective la proba de Limba și literatura română.

„La Matematică și Fizică mă așteptam, fiindcă am văzut că am rezolvat totul conform baremului. La Română, însă, am avut emoții chiar dacă știam că am scris bine, întrucât corectarea este subiectivă”, a explicat Codrina pentru ziaruldeiasi.ro.