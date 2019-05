În anul 2015, an în care a fost declarat Capitala Europeană a Tineretului, Cluj-Napoca a organizat prima ediţie a festivalului de muzică UNTOLD. Succesul evenimentului a depăşit toate aşteptările în cadrul Galei European Awards Festival, acesta primind premiul de Best Major Festival. Fiecare nouă ediţie a festivalului a adus un număr din ce în ce mai mare de spectatori, astfel încât, UNTOLD a devenit o destinaţie obligatorie pentru fanii genului din România şi nu numai.

UNTOLD 2019 – un reper în lumea festivalurilor de muzică

Dacă la prima ediţie, desfăşurată între 30 iulie şi 2 august 2015, au participat circa 240.000 de oameni, la ediţia din 2018 au fost prezente peste 355.000 de persoane, din care mai bine de 35.000 au fost turişti străini. Aceştia s-au bucurat de spectacolul produs de cei 200 de artişti internaţionali, printre care Armin van Buuren, The Prodigy, Steve Aoki, Tiesto, The Chainsmokers, Black Eyes Peas, Diplo, Jason Derulo, Afrojack, Don Diablo sau Dimitri Vegas & Like Mike.

Armin van Buuren a fost cel care a încheiat ediţia din 2018 a festivalului, cu un specatacol în care a mixat timp de 7 ore, fără oprire. Recunoscut pentru inovaţie în materie de tehnologie folosită în show-urile sale, cum ar fi dispozitivul de control al luminilor prin senzori aplicaţi pe braţe, artistul a fost primul care şi-a anunţat prezenţa la cea de-a 5-a ediţie care va avea loc între 1 şi 4 august 2019. El a promis că pentru ediţia aniversară va pregăti un show special, “Armin UNTOLD”, cu momente nemaivăzute.

Ulterior, au confirmat prezenţa Martin Garrix, considerat DJ-ul numărul 1 în lume, David Guetta, Dimitri Vegas& Like Mike, Timmy Trumpet, Bastille, James Arthur, Oscar and the Wolf, Loco Dice, Solomun, Andy C, Borgore, Chase & Status, Boris Brejcha, Rusko, Tale of Us şi Sub Focus B2B Wilkinson, Pendulum DJ Set, B2B Friction şi Camo & Krooked. Dacă, în trecut, organizatorii făceau eforturi pentru a convinge artiştii să cânte pe scena festivalului, acum cei din urmă sunt cei care au nevoie de prezenţa la acest festival pentru recunoaşterea valorii. Este posibil ca până la debutul festivalului să îşi anunţe prezenţa şi alte nume mari.

Având asigurat spectacolul, nu este de mirare că biletele se vând foarte bine. Primele 10 000 de abonamente, vândute în cadrul unei sesiuni din noiembrie 2018, s-au terminat în mai puţin de 1 minut. Organizatorii au suplimentat timpul cu incă un minut în care au fost achiziţionate alte 5.000 de abonamente. Conform ziuadecj.realitatea.net, aceste abonamente au avut preţul de 99 de euro, plus taxe. În prezent, preţul abonamentelor este de 169 de euro, plus taxe, iar preţul abonamentelor VIP este de 369 de euro, plus taxe.

Succesul festivalului se datorează şi unor campanii inteligente de promovare. Spre exemplu, la ediţia de debut, care s-a numit ,,Pay with Blood”, cei care donau sânge la Caravana Mobilă din Parcul Herăstrău sau la Centrul de Transfuzie Sangvină din Cluj-Napoca primeau pe loc bilete la festival. Asocierea dintre Transilvania, Vlad Ţepeş, Dracula şi UNTOLD a fost o ingenioasă şi eficientă decizie de marketing care a fost adoptată şi în acest an, când printre partenerii festivalului se numără şi Vlad Cazino, un Cazino din Romania, care a mizat pe mitul vampirului transilvănean pentru a crea o platformă de jocuri de noroc cu specific românesc.

Clujenii aşteaptă cu nerăbdare noua ediţie a Festivalului UNTOLD. S-a estimat că, la ediţia precedentă, în comunitate au fost atrase circa 45 de milioane de euro. Având în vedere că în acest an va fi un număr mai mare de artişti care vor urca pe scenele festivalului, şi că acesta este unul dintre cele mai aşteptate momente ale anului pentru mulţi tineri din întreaga lume, se preconizează că aceste sume vor creşte considerabil.