Una dintre cele mai renumite actrițe de filme pentru adulți din România a luat o decizie surprinzătoare. La 32 de ani, vedeta s-a "pocăit". Sexoasa blondină renunță la producțiile XXX ca să se facă …DJ.

Cristina Nițulescu este, fără doar și poate, una dintre cele mai sexy actrițe din industria XXX care provine din România. Cu toate că este foarte apreciată în domeniul producțiilor de profil și se bucură de un succes răsunător, blondina a luat, de curând, o decizie surprinzătoare.

Blanche Summer, așa cum este cunoscută în domeniu, a decis să se ”pocăiască”. Sexoasa româncă a hotărât că e momentul să renunțe la cariera din domeniul filmelor pentru adulți și își dorește să își dedice timpul unei pasiuni pe care a descoperit-o în urmă cu câțiva ani. Mai exact, renumita actriță XXX se apucă serios de muzică.

“Am luat decizia că trebuie să mă reinventez”

”Anul trecut, am avut ultimele filmări pentru câțiva producători importanți din industrie, am colaborat cu Keiran Lee, unul dintre cei mai bine cotați actori din domeniul XXX. A venit momentul să mă focusez în totalitate pe muzică.

În urmă cu trei ani mi s-a propus să fiu imaginea unui club din Ljubljana- Slovenia și am luat decizia că trebuie să mă reinventez și să fac altceva. Am început cursurile de DJ, la o școală din Bucuresti, acolo unde am absolviut cu media 9. La scurt timp, am devenit DJ rezident al clubului din Slovenia.(…)

La un seminar de muzică, l-am cunoscut pe Jerry Ropero, supranumit si regele muzicii latino house, care mi-a propus să colaboram la un proiect cu prietenul său Michael Simon, membru al celebrei trupe Scooter. Împreună cu ei am scos primul meu single «Hit my congas» și am semnat cu renumită casă de discuri care se și ocupă de promovarea piesei mele”, a declarat Cristina Nițulescu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

A făcut filme din plăcere!

Cristina Nițulescu și-a început viața sexuală la 18 ani. A doua oară când a făcut amor s-a întâmplat în fața camerelor, pentru primul ei film dedicat adulților.

“Nu sunt nimfomană, sunt o femeie căreia îi place sexul. Primul meu iubit avea 38 de ani și la patru luni după ce m-am despărțit de el am vrut să apar în reviste pentru adulți. După care am fost la castinguri pentru filme porno“, povestea Cristina, în urmă cu câțiva ani.

Sexy-blondina care și-a făcut un adevărat renume în industria filmelor XXX a fost desemnată, în urmă cu câțiva ani, "Regina sexului" din România, titlu luat odinioară de Alina Plugaru. Secretul ei? Nu mimează niciodată orgasmele. Nici măcar în fața camerei de filmat!

“Odată am avut 15 orgasme în 45 de minute. Sunt singura din România care face chestia asta din placere“, mărturisea actrița.

