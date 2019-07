Vești de ultimă oră despre Mihai Constantinescu, după 2 luni de comă: “Medicii încearcă ultima șansă”

Vești de ultimă oră despre Mihai Constantinescu, după 2 luni de comă. Celebrul artist se află, în continuare, pe patul de spital, ținut sub supraveghere continuă de către medici. Aceștia se păstrează rezervați în declarații, iar soția lui Mihai Constantinescu, prietenii și toți cei care l-au cunoscut, ascultat și admirat se roagă, în fiecare zi, pentru ca starea de sănătatea artistului să se îmbunătățească.

Mihai Constantinescu a fost vizitat, la spital, de medicul oftalmolog Monica Pop, iar prin intermediul acesteia au apărut informații de ultimă oră. Referindu-se la ipoteza că Mihai Constantinescu ar putea fi deconectat de la aparte, Monica Pop a declarat că soția artistului, Simona Secrier, nu ar fi niciodată de acord cu așa ceva. ”Mihai nu e singur”, spune Monica Pop.

„La Reanimare nu intră oricine. În afară de soţie, nu intră alte persoane, ca pacienţii să fie protejaţi de microbi. Eu sunt prietenă cu ei şi m-am dus inopinat. Am fost plăcut impresionată de ceea ce am văzut. Se ştie că eu am o privire critică. Dar am fost revoltată de speculaţiile ordinare şi am vorbit cu şefa de la Terapie Intensivă, prof. dr. Ioana Grinţescu şi cu medicul curant, care, pe lângă talent, pun suflet şi încearcă ultima şansă. Mihai nu e singur. La Terapie Intensivă sunt mai mulţi pacienţi şi sunt foarte bine îngrijiţi. Oamenii trebuie să ştie aceste lucruri, pentru că mulţi refuză să mai meargă la spital din cauza reportajelor negative de la tv”, a declarat Monica Pop, conform click.ro.

Mihai Constantinescu ”luptă”, spune Monica Pop, iar medicii ”fac tot ce este posibil” chiar și atunci când ”șansele sunt minime”.

”Medici şi personal foarte competenţi şi dedicaţi. Fac tot ce e posibil. Uneori, e, alteori… Dar nu abandonează nici când consideră că şansele sunt minime. Prietenul Mihai, stabil. Eforturi intense. El luptă, alături de colegii mei”, a scris doctoriţa Monica Pop în mediul online.