Victoria, cuvântul de ordine la FCSB: „Ne dorim să câștigăm pentru moral!”

Toni Petrea, antrenorul principal al FCSB, a declarat în cadrul unei conferințe de presă, că singura variantă pentru elevii săi în disputa cu Chindia Târgoviște, programată în cadrul rundei a 24-a a Ligii 1 pe „Național Arena” de la ora 20:00 este victoria.



Tehnicianul a recunoscut că echipa sa traversează o perioadă mai puţin fastă, după trei înfrângeri consecutive cu 1-0 atât în Cupa României cât și în Liga 1, afirmând că îşi doreşte o victorie de moral cu Chindia Târgovişte.

„Ne dorim o victorie de moral, venim după o perioadă mai puţin fericită pentru noi, în care nu am reuşit să câştigăm. Ba mai mult, am pierdut aceste jocuri. Întâlnim un adversar care are ca obiectiv evitarea de la retrogradare, dar care are din punctul meu de vedere şanse la play-off. E o echipă care nu a transferat foarte mult în pauza competiţională şi asta dă o mai multă omogenitate lotului lor. Trebuie să fim foarte atenţi şi să facem un meci bun pentru a reuşi să câştigăm. Orice echipă joacă bine împotriva noastră, este motivată, este dornică să demonstreze că are valoare”, a declarat Toni Petrea.

Pentru jocul de astăzi, tehnicianul a precizat că are unele probleme medicale pe care speră să le rezolve până la ora jocului.

„Din păcate avem unele mici probleme medicale, vom vedea dacă vom putea să-i recuperăm până la ora jocului. Am avut mai multe antrenamente pe sintetic şi acolo s-au produs aceste accidentări”, a mai spus Petrea.

Înaintea duelului de astăzi, FCSB se află pe primul loc cu 48 de puncte în timp ce Chindia ocupă locul 8 cu 29 de puncte. Partida FCSB – Chindia va începe la ora 20:00 și va fi transmisă în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.