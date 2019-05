Videochatul, cea mai profitabilă industrie din România

În ultimii ani, România face parte din țările europene cu cea mai rapidă creștere economică, iar experții spun că nici anul 2019 nu se va lăsa mai prejos. Iar dacă tot vorbim despre industrii economice înfloritoare în România ulimilor ani, nu trebuie să evităm subiectul tabu „videochatul”. Anual, România produce circa un miliard de euro numai din industria videochatului. Numeroase românce cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, inclusiv din rândul tinerelor cu studii superioare și-au găsit un loc de muncă extrem de bine plătit într-unul dintre studiourile de videochat românești.

Câștiguri fabuloase, încă din primele zile de videochat

Una dintre cele mai mari companii de televiziune din lume și cea mai importantă companie de televiziune britanică, BBC, a scris despre industria videochatului în România, punând accentul pe faptul că mii de tinere românce sunt angrenate în această piață, care funcționează non-stop. Și nu e de mirare că tinerele aleg jobul de „model videochat”, așa cum este el numit, întrucât câștigurile depășesc de zeci de ori salariul mediu pe economie în România.

Motivul pentru care tot mai multe fete își găsesc jobul ideal în studiourile de videochat este reprezentat de partea financiară. Deși videochatul este, încă, un subiect tabu în România, fetele reușesc să treacă de aceste prejudecăți.

„Românii au o grămadă de prejudecăți în ceea ce privește industria videochatului. Sunt complet neinformați!”

Anca este una dintre exemplele demne de urmat. A terminat Facultatea de Limbi Străine și, pentru că jobul ei nu îi aducea satisfacția financiară la care visa, ba chiar trăia „doar ca să își plătească chiria”, cum ea singură declară, a ales să facă… Altceva. Iar „altceva” a venit sub forma unei propuneri din partea unei prietene, care lucra deja în cel mai cunoscut studio de videochat din București.

„Am intrat în acest domeniu cu multe temeri, pentru că nu îmi doream să știe nimeni ce fac. Am vrut doar să îmi demonstrez mie că pot câștiga mai mult, că mă pot întreține singură și îmi pot permite și să strâng niște bani lunar. Nu visam, pe atunci, la sume fabuloase, deși fetele din studio ajunseseră, deja, la un nivel. Câștigau 10.000$ lunar, iar mie asta mi se parea de-a dreptul imposibil. Ei bine, acum sunt model de videochat de aproape 2 ani și nu îmi este deloc rușine să recunosc. Am spus familiei, într-un final, pentru că își făceau griji în momentul în care au văzut ca situația mea financiară era din ce în ce mai bună. Nu au avut nimic de obiectat, dar au avut sute de întrebări: și ce faci acolo, și cât câștigi, și ia arată-ne contractul de muncă, și unde este acest studio, și cum arată, etc. Și, cumva, e normal să fie așa. Pentru că românii au o grămadă de prejudecăți în ceea ce privește această industrie, dar sunt neinformați!”, ne spune Anca, model la Charm Studio de 2 ani.

Anca este un model… model, așa cum spun cei din staff-ul Charm Studio. Are un program bine stabilit, nu întârzie nici un minut și stă întotdeauna peste program. „Cred că, de fapt, asta este cheia succesului într-un studio de videochat. Să fii conștientă de faptul că este un job ca toate celelalte, un job care necesită implicare, un job care necesită răbdare și timp. Și Anca fix asta a făcut, iar acum câștigurile ei variază, între 15.000 și 25.000$ în fiecare lună”, ne spune Managerul Charm Group.

Charm Studio este cunoscut și pentru mașinile BMW X6, colantate auriu, văzute prin tot Bucureștiul. Face parte din Charm Group, alături de alte studiouri de videochat renumite precum Allure, TanDress și ManeQueen și își are sediul fix lângă Baroul București.

Dacă ești în căutarea unui job ca model de videochat, nu ezita să îi contactezi fie pe www.charmstudios.ro, pentru că acolo este întotdeauna un reprezentant care să îți răspundă la întrebări. În plus, îi poți apela la numărul de telefon 0784.70.70.80.