Videochatul, la un alt nivel. Charm Studios este studio Certificat Jasmin

LiveJasmin este site-ul numarul 1 de videochat din intreaga lume, unde membrii sau vizitatorii au ocazia de a interactiona cu modele din toata lumea, fie in “free chat”, fie in “private chat”. Numarul de vizitatori pe luna ai site-ului livejasmin.com depaseste 35 de milioane, iar 25 de milioane dintre acestia sunt vizitatori care intra in mod regulat. Modelele se diferentiaza prin varsta (cea mai mica fiind de 18 ani), prin aspect fizic sau prin limbile straine pe care le vorbesc.

Videochatul este o afacere infloritoare in Romania, tara noastra fiind in prezent lider mondial, asta dupa ce valoarea afacerilor in acest domeniu a depasit 100 de milioane de euro. Castigul lunar al unui model este de peste zece ori mai mare decat salariul minim al unui roman. Din acest motiv, e lesne de inteles, studiourile de videochat nu duc lipsa deloc de modele. Nu e de mirare ca industria videochat a ajuns sa genereze, intr-un singur an, castiguri de 2-3 miliarde de dolari!

Iar daca vorbim despre studiourile de videochat bucurestene, ei bine, ele se inmultesc precum ciupercile dupa ploaie. Cu toate acestea, ca in oricare alt domeniu, exista si un lider. Cuvantul “videochat” este asociat tot mai des de catre bucuresteni cu un singur studio. Se numeste Charm Studio si isi are sediul principal langa Baroul Bucuresti.

Charm Studio – certificat Jasmin. Ce inseamna asta si pe cine ajuta?

Cu 6 ani de experienta, 5 studiouri in intreg Bucurestiul, cu peste 50 de masini colantate auriu, 150 de modele, zeci de oameni in staff si zeci de premii castigate, Charm Studio a reusit sa se impuna in Bucuresti ca fiind lider de piata absolut. Si, pentru ca intotdeauna cei mai buni fac echipa cu cei mai buni, Charm Studio a devenit Studio Certificat Jasmin.

Cel mai mare host de videochat din lume, LiveJasmin ofera posibilitatea celor mai buni dintre partenerii colaboratori sa devina “Studio Certificat Jasmin”. Aceasta certificare atesta faptul ca studiourile Charm reprezinta un jucator important pe piata videochatului, nu doar din Bucuresti, ci din intreaga lume. In plus, un Studio Certificat Jasmin reprezinta un studio format din profesionisti ai domeniului, care lucreaza 100% legal. “This studio was awarded the Jasmin Certificate for its professionalism and expertise”, au spus reprezentantii site-ului de top, Jasmin.com.

Videochatul, o meserie extrem de profitabila

Asadar, videochatul este o industrie extrem de profitabila pentru orice tanara care isi doreste sa fie independenta financiar. Singura conditie este ca aceasta sa fi implinit 18 ani. In ceea ce priveste limba engleza, Charm Studio ofera cursuri gratuite pentru modele.

Desi au inteles avantajele unui job ca model de videochat la un studio cu renume, multe tinere au, inca, retineri in ceea ce priveste angajarea lor. Fie din cauza prejudecatilor celor din jur, fie din cauza familiilor, multe fete aleg sa traisca cu intrebarea “cum ar fi fost daca…?”. Cu toate prejudecatile celor din jur, domeniul este unul perfect legal in Romania, iar studiourile de videochat achita taxe si impozite la stat.