Vladimir Ciorbă, dezvăluiri despre proiectul Nordis Mamaia: “Am adus superlativul absolut al luxului în piața imobiliară și hotelieră”

Proiectul NORDIS MAMAIA pune România drept o destinație de 5 stele pe harta lumii. Într-un interviu special, Vladimir Ciorbă a dezvăluit câteva detalii prețioase din spatele acestei povești românești de succes și, totodată, a precizat ce înseamnă ea.

La început, NORDIS a fost o agenție imobiliară care avea doar 14 angajați, însă, odată cu trecerea testului timpului și spre bucuria celor care au crezut în ea, a devenit unul dintre principalii jucători pe piața imobiliară. În prezent, există aproape 500 de angajați.

“Proiectul NORDIS MAMAIA este unic în țara noastră, nu doar pentru că va fi cel mai mare hotel de leisure din România și din Europa, ci și pentru că am adus superlativul absolut al luxului în piața imobiliară și hotelieră”, a declarat Vladimir Ciorbă, au relatat jurnaliștii de la Q Magazine.

În cadrul discuției pe care a purtat-o cu Floriana Jucan, oficialul a mai povestit: “Anii 2008 – 2016 i-am dedicat exclusiv procesului de dezvoltare a agenției imobiliare. Aceasta a reprezentat «stagiatura» noastră ca o echipă, iar experiența acumulată a devenit baza a ceea ce înseamnă NORDIS astăzi. În acel moment am înțeles cum funcționează piața, am învățat să ne coordonăm cu ea, să ne «suim pe val» atunci când acesta se creează și așa am progresat. A fost și o perioadă plină de evenimente, care a început exact în anul de vârf al domeniului imobiliare «pe stil vechi» și care a prins revenirea lentă, precum și diversificarea pieței”.

Floriana Jucan: “Cât a crescut cifra de afaceri în ultimii trei ani?”

Vladimir Ciorbă: “În 2017-2018 vânzările NORDIS atingeau câteva milioane de euro, iar astăzi au depășit o sută de milioane. În concluzie, am crescut de câteva zeci de ori”.

Vladimir Ciorbă: “Să transformăm plaja și marea primite de la natură, care au farmecul lor în orice sezon”

“Complexul NORDIS MAMAIA cuprinde hotelul de 5 stele, restaurante și un spa de lux, precum și o galerie comercială cu branduri exclusiviste, toate deschise pe întreaga durată a anului. Pregătim și alte surprize pentru pasionații de lux, dar vă lăsăm să le descoperiți singuri.

Desigur că utilizarea complexului hotelier în afara sezonului estival reprezintă o mare provocare pentru turismul românesc. Soluția găsită de noi are niște costuri asociate pe care nu oricine este dispus să le plătească. Conceptul unui complex precum NORDIS, deschis doar în lunile iulie și august, este o «lipsă de imaginație» nepermisă în asemenea investiții. Oamenii vor să se simtă bine tot anul.

Este o prejudecată nefastă aceea că litoralul românesc al Mării Negre nu poate oferi asemenea posibilități decât ca accesorii al plajei și al apei de mare calde. Credeți, oare, că pe Coasta de Azur turiștii vin doar vara? Noi vrem să transformăm plaja și marea primite de la natură, care au farmecul lor în orice sezon, în accesorii ale unei infrastructuri atractive și utilizabile timp de 12 luni din 12 luni”, a mai afirmat asociatul lui Emanuel Poștoacă.

Floriana Jucan: “Toți se întreabă cum de a fost posibilă o asemenea creștere uimitoare în doar trei ani? De la cât ați plecat și unde ați ajuns? Și, mai ales, CUM?”

Vladimir Ciorbă: “Am simțit în 2018 că ceea ce lipsește pieței imobiliare de lux din România este un produs nou, «hotel and residence»: fiecare apartament NORDIS beneficiază de toate serviciile unui hotel de 5 stele.

Dacă în 2018 aveam aproximativ 10.000 mp în dezvoltare, în prezent depășim 400.000 mp. În primul rând, am venit în întâmpinarea cererii cu ceva ce îi lipsea pieței. Am înțeles tendințele și le-am valorificat. Am făcut ceea ce alții nu au avut suficientă imaginație și voință să facă. Am plecat de la un raționament: «Ce îi lipsește stațiunii Mamaia, de exemplu, centrul luxului din turismul românesc? Simplu: și mai mult lux». Am pariat pe acest raționament și nu am greșit. Piața a decis, nu noi. Noi am știut să o înțelegem și să o ascultăm”.

Floriana Jucan: “Ați mizat pe o continuare a creșterii atractivității zonei de nord a stațiunii Mamaia, polul cel mai dezvoltat al litoralului nostru. Sunteți mulțumit de această opțiune?”

Vladimir Ciorbă: “Zona de nord a stațiunii Mamaia este și va rămâne o referință pentru calitatea turismului în această țară. Excelența cere și mai multă excelență. Dacă vom asista cum Mamaia devine o stațiune obișnuită, vom pierde specificul său. Turismul de lux vinde specificul, exotismul, excepționalul”.

Pe Valea Prahovei este dezvoltat un ansambul asemăntător cu cel din Mamaia

“Dezvoltăm proiecte similare atât pe Valea Prahovei, cât și în Brașov, dar și în alte zone de interes. România e o țară minunată cu resurse turistice nelimitate. Noi am început să le exploatăm și dorim ca în anii următori să dăruim servicii hoteliere de 5 stele în cât mai multe regiuni ale țării.

Susținem turismul românesc și îl promovăm permanent prin diferite campanii de marketing. De exemplu, campania pe care am făcut-o de Ziua Națională a României în mai multe orașe între care New York, Londra sau Tel Aviv, a avut un real succes. Am încercat să transmitem turiștilor străini că și România este o destinație de 5 stele.

În acest context combatem și prejudecata că turismul de lux îl omoară pe cel popular. Este exact invers. Între turismul de lux și cel popular există aceeași relație de simbioză ca și între marile concentrări industriale și întreprinderile mici și mijlocii. Într-o economie sănătoasă nu pot exista unele fără altele; din contră, se sprijină unele pe celelalte”, a mai menționat Vladimir Ciorbă în cadrul interviului oferit pentru qmagazine.ro.

Sursa foto: Facebook / @Nordis Mamaia