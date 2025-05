”Vladimir Putin, care acționează împreună cu Donald Trump, nu-l vrea președinte pe Nicușor Dan” – Cozmin Gușă, dezvăluiri la Dan Diaconescu Direct

Într-o ediție recentă a emisiunii realizate de Dan Diaconescu, analistul politic Cozmin Gușă a lansat o serie de scenarii care implică actori internaționali importanți în contextul electoral din România. Gușă a susținut că evoluțiile recente legate de fondatorul Telegram, Pavel Durov, indică un joc geopolitic complex în desfășurare, care ar avea impact direct asupra alegerilor prezidențiale din România. Iată ce declarații a făcut acesta!

În 2024, Pavel Durov a fost reținut și ulterior pus sub acuzare în Franța pentru presupuse legături cu crima organizată, fiind acuzat că nu a intervenit pentru a opri distribuirea de conținut ilegal pe platforma Telegram. După ce a fost eliberat sub un regim strict de supraveghere judiciară, care îi interzicea să părăsească teritoriul francez, Durov a anunțat în luna martie că s-a întors în Dubai.

Potrivit afirmațiilor sale, intervenția lui Pavel Durov din weekendul trecut, care a vizat combaterea unor tentative de manipulare electorală pe teritoriul României prin intermediul platformei Telegram, nu ar fi fost un act izolat. Gușă susține că această reacție a fost declanșată de presiuni externe și că, în spatele deciziei lui Durov, s-ar regăsi interese politice majore, în special din partea Federației Ruse și a Statelor Unite ale Americii.

Conform acestor declarații, situația juridică a lui Pavel Durov din Franța ar juca un rol important în acest context. Gușă a afirmat că Durov ar fi fost blocat pe teritoriul francez în urma unei deplasări din Dubai, unde fusese invitat oficial de președintele Emmanuel Macron. Acesta ar fi fost plasat sub control judiciar, cu bunurile puse sub sechestru, fiind astfel, în viziunea lui Gușă, într-o poziție vulnerabilă și influențabilă.

În acest context, Gușă sugerează că autoritățile franceze i-ar fi transmis lui Durov o directivă de a interveni în spațiul digital românesc pentru a influența comunicarea electorală. Concret, este vorba despre semnalarea unor tentative de dezinformare și manipulare prin canale de Telegram, care ar fi fost atribuite unor entități externe implicate în campania electorală din România.

„Fii atent aici, bomba. Intervenția lui Durov, începând de duminică, când s-au prins de manipulare și de intervenția franceză, mie mi-arată că Vladimir Putin, care acționează coordonat împreună cu Donald Trump, nu-l vrea pe Nicușor Dan, președinte. Pavel Durov este rus. Fratele lui care este copatron și creatorul, ăla e matematician ăla e matematician și informatician da, sigur, mai bun decât că are această operă el se află între Moscova și St. Petersburg ăla nu pleacă din Rusia, lucrează în continuare pentru ruși, copatron de la Telegram, Pavel Durov este sechestrat, are control judiciar în Franța a fost chemat în Statele Unite și trebuia să meargă… nu vreau să greșesc data, dar zilele astea ar fi trebuit să meargă ieri sau altele. În Statele Unite, având invitație specială, și guvernul francez l-a blocat. A plecat din Dubai fiind invitat la cină de Emmanuel Macron.

El a plecat din Dubai cu avionul personal și avea invitație oficială pe care a prezentat-o prese, în care Emmanuel Macron, sub semnătură, îl invita la o cină. Și l-a arestat. Ăsta este Emmanuel Macron. L-a arestat și de atunci el are control judiciar și doar cu aprobarea procurorului se poate deplasa. Bunurile îi sunt sub sechestru, banii, cum ar veni, și nu are cum să nu se întoarcă în Franța de câte ori merge, pentru că nu-i mai dau drumul la bani. Atunci omul are acest interes. Dar încă o dată revin ca să înțeleagă lumea. Deci, după ce duminică Pavel Durov, patronul Telegram, a explicat cum România este vizată de manipulare electorală din sarcina președintelui francez pe care a transmis-o directorului Serviciului de Informație Externe al Franței, omul ăsta a fost blocat. L-au chemat americanii ca să stea de vorbă cu el. Și revin. El a reacționat, producându-i o mare pagubă lui Nicușor Dan și celor care îl susțin pe Nicușor Dan, punând România în această postură.

Lumea o să spună, da, păi asta e o confirmare că Putin îl susține, de fapt, pe George Simion. Bun. Eu îi pun să se ducă în urmă cu două săptămâni, fix cu două săptămâni, în ziua de marți, cred că a fost, după primul turn, în care, în dezbaterea de la Euronews, colegii de acolo, între George Simion și Nicușor Dan, George Simion a susținut ceva cu care eu nu sunt de acord, dar nici nu m-a întrebat, dar am spus public după aceea că nu sunt de acord, arestarea lui Vladimir Putin conform mandatului Curții Penale Internaționale.

Dar putem să tragem concluzia că Putin în niciun caz nu-l vrea președinte pe Nicușor Dan. Și dacă spun Putin, spun și Trump. Asta este bomba la care trebuie să se gândească toți cei care ne urmează de ce. Pentru că conform înțelegerilor Putin-Trump, dar n-a spus-o Putin, Putin a fost discret, a spus-o Trump cu gura lui, România a fost cedată zonei de influență militară rusească, pentru că Statele Unite au cedat controlul militar la Marea Neagră, Rusiei. Turcia, de asemenea, se subordonează intereselor rusești la Marea Neagră, altă țară NATO puternică, a doua cea mai mare armată din NATO la nivel european. Cred că e chiar mai mare decât Franța, dar nu vreau să greșesc, atunci ar fi a doua după Statele Unite din NATO. Nu mai știu efectivele în ultima vreme, nu m-am mai uitat.”, a spus Cozmin Gușă la emisiunea moderată de Dan Diaconescu.