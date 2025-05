„Watergate de România” – Doru Paraschiv face dezvăluiri incendiare la Dan Diaconescu DIRECT

Un nou scandal de proporții amenință să zguduie instituțiile fundamentale ale statului român. Asemuit în spațiul mediatic cu celebrul „Deep Throat” din cazul Watergate, cel care a contribuit la demascarea administrației Nixon în anii ’70, Doru Paraschiv pare să fi activat o procedură similară în România, trimițând documente oficiale și sesizări către multiple instituții ale statului și partenerii strategici ai României.

Demersul său a devenit public în urma unei apariții televizate în cadrul unei emisiuni moderate de Dan Diaconescu, unde au fost prezentate documente care atestă corespondența dintre colonelul Paraschiv și Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS). Potrivit documentelor, Paraschiv reclamă o serie de nereguli majore în procesul de verificare a dosarelor și în funcționarea unor instituții-cheie ale statului, pe fondul unui context pe care îl califică drept o „criză excepțională” a statului de drept.

Doru Paraschiv pare să fi informat deja Serviciul Român de Informații (SRI), Ministerul Apărării Naționale, Curtea Constituțională a României (CCR), precum și organisme internaționale precum NATO, Uniunea Europeană și Ambasada Statelor Unite ale Americii. Potrivit unor surse din apropierea cazului, documentele transmise conțin elemente sensibile privind modul de funcționare al instituțiilor, ingerințe politice, precum și suspiciuni de abuzuri administrative și legale.

Reacțiile oficiale din partea instituțiilor statului nu au fost încă formulate, însă amploarea demersului și transparența asumată de colonelul Paraschiv sugerează că situația ar putea avea consecințe semnificative, inclusiv la nivel politic și diplomatic. Implicațiile acțiunilor sale pot merge până la reanalizarea procesului de validare a unor oficiali, reconsiderarea unor decizii administrative și, posibil, declanșarea unor anchete în lanț.

Dan Diaconescu: Ați auzit afacerea Watergate în America, da? Watergate, doi ziariști primesc de la un domn colonel Paraschiv de America niște informații. Și dau astăzi o informație, mâine încă una. La început sunt ridiculizați, nu știu ce. Președintele Statelor Unite de atunci spune azi, niște boi acei ziariști, niște cretini. Colonelul Paraschiv american iar le mai dă documente, prin niște garaje, pun niște subteranuri de acolo, din Washington. Și după 3-4 luni de zile, președintele Americii demisionează ziariștii sunt declarați niște eroi și până în ziua de asta se discută cine a fost colonelul Paraschiv din America. Sunt mai multe versiuni, mă rog, despre acel ofițer. Deci se pare că și noi în România avem de a face cu un Watergate românesc declanșat de colonelul Doru Paraschiv. Țineți minte acest nume. Am aici un document către Consiliul Național pentru Studiile Arhivelor Securității. Stimate domnule, nu știu ce, Constantin Președinte, Buchet Constantin Președinte, și-a cu recomandată confirmare de primire pe care ați înregistrat-o cutare abia în ziua de 34.04. 2025, după depășirea termenului legal. Prin prezenta, vă comunic acordul meu pentru prelucrarea datelor personale în procedura verificării așa și vă transmit copia a formularului, nu știu ce, solicitat dumneavoastră.

De asemenea, vă informez că acest demers și tot ceea ce se întâmplă și va rezulta este și va fi adus la cunoștința opiniei publice din România. Mamă, deci a făcut unul colonel, deci l-a dat la ăștia, le-a băgat mortul în casă. Din România și din străinătate și în special partenerilor României din NATO, Uniunea Europeană și partenerul strategic SUA, fiind un interes deosebit față de această problemă excepțională care se întâmplă în prezent în România.

Vă mulțumesc încă o dată anticipat pentru sprijinul acordat direct și cumva dezinteresat față de urgența interesului cetățenilor români de pretutindeni și vă reconfirm că rămân la dispoziția dumneavoastră pentru orice clarificări suplimentare. Deci din acest document e important penultimul pasaj, pot să arăt către camera, da? În care domnul colonel îi anunță pe ăștia că el nu are ce să facă cum ar veni și dă publicității tot și trimite și la America și la NATO și la Uniunea Europeană. Adică dumneavoastră v-ați luat cumva măsuri să nu vă acuze ei că de ce ați dat documente secrete către presă?

Doru Paraschiv: Mi-am luat toate măsurile, v-am spus, mi-am angajat și avocat. Demersurile sunt făcute, ca să știți. Nu, eu vreau ca noi, prin noi înșine, să ne determinăm reîntronarea climatului unui stat de drept, normalitatea, și să scăpăm de impostorii. Am pornit mai multe acțiuni, sunt deja în derulare, am informat și SRI-ul, am informat și Ministerul Apărerii Naționale, am informat și CCR-ul, am informat pe toată lumea.