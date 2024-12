2025, un an al curățării! Vica Blochina descifrează viitorul: „Se vor termina foarte multe lucruri”

Vica Blochina a prezentat ultima ediție din anul 2024 a emisiunii CANCAN SENZAȚIONAL, invitat fiind nimeni altul decât Dan Diaconescu. În ultima perioadă, vedeta a studiat numerologia și a obținut chiar și o diplomă în acest domeniu. Astfel, în cadrul interviului, fosta concurentă de la Survivor a explicat că urmează să se întâmple în 2025. Emisiunea poate fi urmărită AICI.

Vica Blochina a abordat subiectul războiului dintre Rusia și Ucraina. Blondina a precizat că acest conflict se va terminaîn anul 2025, însă finalul va fi așa cum își dorește Universul, nu cum plănuiesc liderii politici Vladimir Putin sau Volodimir Zelenski.

„Să știi că anul ăsta nu vorbim despre ce vrea Putin sau ce vrea Zelenski. Anul ăsta o să fie cum hotărăște Universul. Și părerea mea este că o să se termine, pentru că este un an în care să vor termina foarte multe lucruri. Adică, este un an a curățirii, dar o să se termine în așa cum consideră Universul că este corect, nu cum crede Rusia sau eu sau tu. Nu, ci cum e corect? Un an karmic a fost.”, a declarat Vica Blochina la CANCAN SENZAȚIONAL.