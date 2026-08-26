Cancan.ro - Stiri despre vedete, imagini de paparazzi si informatii exclusive din lumea mondena!

Ema Oprișan, fosta parteneră a lui Răzvan Kovacs, este în centrul unui nou scandal amoros. În timp ce procesul de divorț cu tatăl fiicei sale este departe de a se încheia, bruneta s-a cuplat cu iubitul Georgianei Cernat, Gia, cunoscută publicului pentru activitatea în industria de videochat. Coincidență deloc de neglijat, Ema pare să aibă […]
Maria Niculae, soția multimilionarului Petre Niculae, alias Don Pepe, l-a chemat în instanță pe fostul soț, Ștefăniță-Costin Băcneanu, cunoscut drept „Termopane”, și solicită majorarea pensiei de întreținere pentru cele două fiice ale lor. După ce informațiile publicate au stârnit un adevărat schimb de replici, Maria Niculae face o serie de precizări, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. […]
Adi Sînă a ajuns în instanță după ce o femeie care l-a contractat pentru o nuntă în Bihor l-a acuzat că ar fi lăsat mirii fără recital, deși încasase deja un avans. Potrivit susținerilor din dosar, onorariul stabilit pentru artist și The Wedding Crashers era de 8.000 de euro, plătibil în două tranșe. Scandalul a […]
Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a fost găsită fără viață, în octombrie 2025, în Camera de Gardă a secției de Chirurgie. Tragedia a scos la iveală nu doar ritmul extrem de solicitant în care muncea, ci și problemele personale care îi complicaseră viața în ultima perioadă, inclusiv un divorț . […]
Un nou cuplu intră în aventura „Insula Iubirii”, sezonul 10. Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă, cunoscut drept Lorenzo, au acceptat provocarea de a-și testa relația timp de 21 de zile, departe unul de celălalt. Noul sezon al emisiunii începe pe 4 septembrie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Cei doi formează cel de-al treilea cuplu […]
Andrei Rotaru și Cristina Petre au ales să meargă pe drumuri separate. Fosta concurentă de la Insula Iubirii face noi declarații uluitoare. Aceasta a mărturisit că fostul partener ar fi încercat să fie violent cu ea. Andrei Rotaru și Cristina Petre au devenit cunoscuți publicului în urma participării la Insula Iubirii. Aceștia s-au despărțit inițial, […]
Carmen Grebenișan traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Aceasta a devenit mama unui băiețel pe nume Kadri și deși se simte mai împlinită ca niciodată, a recunoscut recent, că s-a confruntat cu depresia postpartum. Carmen Grebenișan este una dintre cele mai cunoscute și apreciate creatoare de conținut din România. Ea a […]
Quincy Promes avea totul pentru a rămâne în istoria fotbalului olandez: viteză, talent, goluri, 50 de selecții pentru naționala Țărilor de Jos și statut de vedetă la Ajax și Spartak Moscova. În numai câțiva ani, povestea sa s-a transformat însă într-una dintre cele mai spectaculoase prăbușiri din fotbalul european. Condamnat pentru înjunghierea unui văr și […]
Jamie O’Hara, fostul mijlocaș al lui Tottenham și una dintre figurile cunoscute astăzi ale presei sportive britanice, va deveni tată pentru a patra oară. La numai câteva luni după căsătoria cu Keziah Grubb, fostul fotbalist din Premier League a anunțat că soția sa este însărcinată cu primul lor copil. O’Hara a dezvăluit și un amănunt […]
Tim Curry, actorul britanic cunoscut pentru roluri memorabile în „IT”, „Singur acasă 2” și „The Rocky Horror Picture Show”, a murit la vârsta de 80 de ani. Actorul s-a stins din viață pe 25 august, la locuința sa din Los Angeles. Decesul lui Curry a fost confirmat de reprezentanta și prietena sa Marcia Hurwitz, potrivit […]
Prințul Harry și Meghan Markle au revenit în Marea Britanie împreună cu cei doi copii ai lor, prințul Archie și prințesa Lilibet. Harry și soția sa încep astfel o nouă etapă, la șase ani după ce au părăsit Regatul Unit și s-au mutat în Statele Unite. Ducii de Sussex au ajuns miercuri, 26 august, în […]
Eros Ramazzotti a fost operat la corzile vocale, iar intervenția îl obligă să își întrerupă temporar turneul mondial. Veștile sunt triste pentru fanii lui, cum vedeta va sta departe de scenă câteva săptămâni bune. Artistul italian a anunțat că operația a decurs bine, însă perioada de recuperare este mai lungă decât și-ar fi dorit, astfel […]
Moartea lui Dolly Parton a provocat un val de reacții în lumea muzicii și a cinematografiei. Artista americană, una dintre cele mai cunoscute figuri ale muzicii country, a murit pe 25 august, la vârsta de 80 de ani, după o scurtă luptă cu cancerul. Printre vedetele care i-au adus un ultim omagiu se numără Taylor […]
Administrația Națională de Meteorologie vine cu o nouă avertizare importantă. Miercuri, 26 august, meteorologii au emis mai multe atenționări. În mai multe regiuni ale țării vor avea loc furtuni puternice, vijelii și descărcări electrice. După mai multe zile de vreme însorită, lucrurile se schimbă radical. Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări care […]
Cabral Ibacka a plecat cu cei doi copii în vacanță. Prezentatorul TV a împărtășit imagini inedite în mediul online. Mai mult decât atât, a explicat că a ales un loc special în care cei mici pot avea diverse activități. După ce Andreea și Cabral Ibacka au decis să meargă pe drumuri separate, relația dintre ei […]
La scurt de la dispariție, Ștefania Halip, o tânără studentă româncă în vârstă de 24 de ani, a fost găsită fără viață în apele râului Fisca, în apropiere de Torino. Fata plecase de acasă în noaptea de duminică spre luni (23-24 august) – fără să anunțe pe nimeni. Căutările carabinierilor s-au încheiat în cel mai […]
După ce a lăsat să se înțeleagă că în viața ei sentimentală a apărut o nouă persoană, Laura Giurcanu pare să-și trăiască povestea de dragoste la vedere. Iubitul influenceriței a confirmat relația, iar cei doi au fost surprinși împreună pentru prima dată. Câștigătoarea „America Express” și partenerul său se bucură în prezent de o vacanță […]
Deși a ajuns la vârsta de 80 de ani și primește pensie de la statul român, Saveta Bogdan nu se bazează pe acei bani. Artista este în continuare activă, cântă și susține concerte, iar recent a vorbit despre suma pe care o încasează lunar după zeci de ani de muncă. Saveta Bogdan este una dintre […]
Betty Salam și Roberto Tudor par mai fericiți ca niciodată. Aceștia s-au gândit că au nevoie de o vacanță, așa că și-au făcut bagajele și au zburat direct în Turcia. Fiica lui Florin Salam și-a impresionat fanii cu imagini inedite. Betty Salam și Roberto Tudor trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. După despărțirea de fostul […]