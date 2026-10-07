Ultima postare făcută de Cristina Mărie, înainte să moară la 37 de ani. A sperat la un miracol până în ultima clipă

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Cristina Mărie, femeia care a reușit să mobilizeze în jurul ei numeroși oameni, s-a stins din viață. Aceasta a murit la vârsta de doar 37 de ani, după ce fusese diagnosticată cu o tumoră infiltrativă localizată în trunchiul cerebral. Deși s-au făcut eforturi mari pentru a-i salva viața, în cele din urmă Cristina s-a stins. Însă, deși lupta cu o boală extrem de grea, femeia nu își pierduse speranța și nici zâmbetul de pe buze. A rămas optimistă până în ultima clipă de viață, după cum o dovedește și ultima postare pe care a făcut-o în mediul online.

Cristina Mărie, prietena familiei lui Culiță Sterp, s-a stins din viață în data de 7 octombrie, la doar 37 de ani. În vara acestui an, femeia fusese diagnosticată cu o tumoră infiltrativă localizată în trunchiul cerebral, una dintre cele mai complexe și sensibile regiuni ale sistemului nervos.

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De la aflarea diagnosticului, Cristina a trecut prin mâinile a numeroși medici. În ultimele luni, femeia a trebuit să meargă la un centru internațional de excelență dotat cu tehnologie de ultimă generație și medici specializați în astfel de patologii rare. Pentru ea au fost făcute mai multe strângeri de fonduri, iar numeroși oameni au donat bani pentru a-i salva viața, însă totul a fost în zadar, în cele din urmă.

Cristina nu și-a pierdut speranța până în ultima clipă

Din cauza localizării delicate a tumorii, orice intervenție chirurgicală implica riscuri extrem de mari. Însă, Cristina nu s-a temut nicio secundă. Aceasta avea speranța că totul se va rezolva și ea se va face bine. Chiar în ultima postare făcută în mediul online, Cristina apare într-un salon de spital, însă energia ei era una debordantă.

Aceasta s-a urcat pe patul de spital, a început să danseze și spunea cu încredere că operația pe care urma să o facă o să decurgă bine. „Ne pregătim de operație. Mergem înainte. Imediat o să fiu bine, o să fiu sănătoasă”, spune Cristina, în timp ce dansa.

De asemenea, video-ul postat de aceasta a fost însoțit de o descriere la fel de optimistă. Cristina spunea că este o luptătoare și că nu va renunța niciodată.

„Mă operez. Intru cu Dumnezeu în suflet și cu o singură convingere: MĂ ÎNTORC MAI PUTERNICĂ! Nu îmi este scris să renunț. Mi-e scris să lupt. Doamne, ține-mă de mână. De aici, totul în mâinile Tale”, a scris Cristina, în ultima sa postare din mediul online.

Cristina, optimistă chiar și înainte de operație /Foto: Instagram

Din păcate, la câteva săptămâni de la această postare, Cristina a pierdut lupta. Aceasta s-a stins din viață și lasă în urmă un soț sfâșiat de durere și o fată care nu o să își mai vadă niciodată mama.

 

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Foto: Instagram, Facebook

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