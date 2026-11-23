Un nou cutremur a avut loc în România, în noaptea de 23 noiembrie, la câteva zile după seismul cu magnitudinea de 5,7 grade pe scara Richter produs în zona seismică Vrancea. A fost înregistrat în cursul dimineții, iar informațiile au fost confirmate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Potrivit datelor publicate de specialiști, seismul s-a produs la ora 03:38:47, ora locală a României, în zona seismică Vrancea. Cutremurul a avut magnitudinea de 2,5 pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de 103,9 kilometri, fiind încadrat în categoria seismelor slabe.

A fost localizat în apropierea mai multor orașe. Seismul s-a produs la 38,9 kilometri vest de Focșani, 61,8 kilometri nord de Buzău, 72,5 kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 84,1 kilometri est de Brașov, 96,9 kilometri sud-vest de Bârlad, 98 de kilometri nord-est de Ploiești și 98,5 kilometri sud de Bacău.

Ce spun fizicienii despre activitatea seismică din România

În urmă cu câteva zile, după cutremurul cu magnitudinea de 5,7, fizicianul Cristian Presură a vorbit despre activitatea seismică din România și a explicat că astfel de fenomene nu reprezintă neapărat un semn că urmează un seism mai puternic. Acesta a amintit că episoade similare au mai avut loc în trecut, fără să existe motive de îngrijorare în viitor.

„Directorul INFP a spus că activitatea seismică este una normală, că astfel de fenomene se întâmplă o dată la doi ani și că, sub nicio formă, acestea nu reprezintă indicii că ar urma un cutremur mai mare. Dacă ar fi urmat un seism mai puternic, activitatea seismică ar fi trebuit să fie mai intensă, dar nu se pune problema de așa ceva. Mi-a plăcut ce a spus dânsul. Nu se știe dacă va avea loc un cutremur la fel de mare ca cel din 1977. Eu am încredere în declarațiile directorului INFP, care sunt destul de liniștitoare. Este un fenomen care s-a mai produs și acum doi ani, și acum patru ani. Până la urmă, intensitatea a fost de 200 de ori mai mică decât cea a cutremurului din 1977. Unii oameni l-au simțit, într-adevăr.”, a spus Cristian Presură după cutremurul de 5,7 din România.

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Un nou cutremur s-a produs în România, după cel de 5,7 din Vrancea. Ce magnitudine a înregistrat seismul