„M-aș juca până l-aș duce așa, ori la limită, ori până în pat”, a declarat Kennya, invitată în platoul CANCAN PE INSULĂ, unde a făcut dezvăluiri neașteptate despre cum ar aborda experiența de pe Insula Iubirii. Dominatoarea a mărturisit că nu ar accepta să renunțe la viața ei pentru o lună decât în schimbul unei sume impresionante: 500.000 de euro!

Mai mult, aceasta a explicat că, dacă ar ajunge pe insulă, nu s-ar lăsa intimidată de reguli și ar ști exact cum să intre în joc. Cât despre bărbați, Kennya recunoaște că i-ar plăcea să le testeze limitele și să se joace cu psihicul lor, însă nu ar face niciodată ceva intim cu un bărbat care nu o atrage cu adevărat.

„Doar ca să-i arăt soției lui că el este un cățel”

Cât despre strategia pe care ar pune-o în aplicare, Kennya pare să aibă deja un scenariu bine conturat. Nu ar acționa impulsiv, ci ar prefera să construiască tensiunea treptat, să-l țină pe bărbat în suspans și să-l facă să ajungă singur în punctul în care nu mai știe cum să reacționeze. Iar momentul în care acesta ar crede că lucrurile merg mai departe ar putea deveni chiar surpriza pregătită de ea. Cu multă siguranță de sine și un strop de ironie, Kennya spune că știe cum să întoarcă situația în favoarea ei!

Kennya: În primul rând, eu nu aș pune pauză la tot ce fac eu zi de zi.

CANCAN: Ok, deci nu s-ar merita din punct de vedere financiar, probabil.

Kennya: Din punct de vedere financiar, nu. Eu sunt foarte dominantă, așa m-am născut eu. Eu n-aș putea să am reguli și cred că acolo sunt niște reguli. Nu, n-aș putea să respect reguli, să nu am telefon, să…

CANCAN: Să nu deții controlul și la viața ta reală.

Kennya: Da, nu văd pentru ce anume pe lumea asta eu aș renunța la o lună din viața mea pentru insulă.

CANCAN: Dacă ți s-ar da o sumă, ce sumă ar fi, sincer acum, ca să poți să te rupi de viața ta o lună? Ce sumă le-ai cere?

Kennya: Cred că așa, un 500.000 de euro, stăm de vorbă.

CANCAN: Deci de la un 500.000 de euro s-ar sta de vorbă. Atenție, n-ai semnat. S-ar sta de vorbă.

Kennya: Da. N-aș pleca, nu.

„Cred că așa, un 500.000 de euro, stăm de vorbă”

CANCAN: Să zicem că ți-ar da 500.000 de euro. Cum ai abordat tu insula? Ai schimbat un pic regulile jocului? Ai face puțină ordine? Cum ai fi acolo?

Kennya: Cred că, în primul rând, aș fi dură cu bărbații. Dar cred că mi-ar plăcea să mă joc un pic cu psihicul fiecăruia. Pentru toți banii din lume, eu, ca ispită, nu m-aș culca cu un bărbat dacă nu-mi place. Doar ca să-i arăt soției lui că el este un cățel. Decât dacă mi-ar plăcea mie cu adevărat.

Atunci eu n-aș ține cont de nimeni, nimic.

CANCAN: Ar fi o problemă că vă știe o lume întreagă? Ai face asta la televizor?

Kennya: Nu. Este ceva normal. Toată lumea face sex, nu? Este ok. Ce mi-ar plăcea însă, deci n-aș merge până la capăt, să zicem unul cu unul ca Marco. M-aș juca două, trei zile cu mintea lui. Treaba mea de ispită, că de aia mă duc ispită. M-aș juca până l-aș duce așa, ori la limită, ori până în pat. Și acolo i-aș zice: „Ce faci, mă? Ce faci, mă?”

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