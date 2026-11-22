Prezentă la filmările Protevelionului 2027, Karmen Simionescu a vorbit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, despre anul care se aproprie de final, relația cu fiica sa, Sofia, dar și despre posibilitatea de a apărea un bărbat nou în viața ei. Artista a explicat de ce preferă discreția când vine vorba despre viața sentimentală și ne-a mărturisit ce își dorește cel mai mult de la 2027.

Karmen a intrat într-o nouă etapă în care știe foarte bine ce contează pentru ea. Dincolo de muzică și aparițiile publice, fiica cea mare a lui Adrian Minune își împarte timpul între proiectele profesionale și rolul de mama. Iar dacă în trecut viața personală a ajuns de multe ori în atenția publicului, acum artista este hotărâtă să traseze câteva limite.

Karmen: „Din respect față de copilul meu, o voi ține secretă”

CANCAN.RO s-a întâlnit cu Karmen la filmările Protevelionului 2027. Artista a vorbit despre lecțiile pe care i le-a adus anul 2026 și spune că a ales să se bucure de fiecare moment, fie el bun sau mai puțin plăcut, și să nu mai consume energie pentru lucrurile care au întristat-o. Un alt subiect important a fost și Sofia, fiica sa, care crește și devine tot mai independent. Fiica lui Adrian Minune recunoaște că programul încărcat îi îngreuneaza uneori viața de mama, însă a găsit soluții pentru a râmâne aproape de cea mica, chiar și atunci când nu sunt împreună.

CANCAN.RO: Ce regrete ai avut în anul 2026?

Karmen: Bine, în 2026 am ales să savurez din plin. Fie că a fost bucurie, fie că a fost supărare, am conștientizat că nimeni nu-ți dă timpul înapoi. Adică cu toții avem probleme, dacă alegem să le acceptăm, să trecem mai departe, cred că suntem mai câștigați decât să ne consumăm pentru lucrurile care ne-au întristat.

CANCAN.RO: Cum e Sofia? Cum s-a schimbat relația voastră mamă-fiică în ultimul an?

Karmen: Sofia a crescut în ce în ce mai matură și în momentul de față ținem legătura constant pentru că mamii muncește foarte mult și inclusiv facem teme pe cameră. Am abordat un stil din ăsta mai 2026 de parenting pentru că din păcate în ultimul timp am îmbinat mai greu viața de mămică cu munca, dar asta este.

CANCAN.RO: Care a fost cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o din dragoste?

Karmen: Ce întrebare picantă! Nu știu, ziceți-mi voi!

CANCAN.RO: Dacă ar apărea cineva nou în viața ta, ai prefera să ții relația discretă sau ai face-o publică?

Karmen: Din respect față de copilul meu, nu că aș prefera, o voi ține secretă! În momentul de față mamii muncește foarte mult, are grijă de Sofi și asta e tot ce contează.

CANCAN.RO: Ce-ți dorești cel mai mult de la anul nou?

Karmen: Sincer, pace și să-mi dea Dumnezeu sănătate să pot să le fac pe toate!

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