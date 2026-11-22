Mamă full time, dar și artistă prezentă la evenimente, Francisa mărturisește că n-a mai dormit, cu adevărat bine, de mult. Absolut tot ce i se întâmplă de la nașterea Clarei Lia este o bucurie, dar și un permanent challenge. „În același timp este o perioadă în care te pierzi pe tine”, mărturisește talentata artistă care învățat că oamenii care spun să-i ușor să crești un copil, habar n-au despre ce vorbesc. TJ Miles ne spune, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cum arată viața lui de când este tată. Cum niciun Rolex sau Lamborghini nu mai contează, doar Clara și Francisca. Sinceră că întotdeauna, frumoasa artistă recunoaște că a trecut printr-o perioadă de anxietate după naștere, iar frica zilnică era că „n-o să mai fiu ce-am fost”.

Francisca vorbește, cu sinceritate, despre perioada în care s-a mutat împreună cu TJ Miles, provocările din acea perioadă și greșeala pe care nu a mai repetat-o în această relație. Cunoscutul afacerist ne spune ce anume ar șterge, pe loc, din trecutul sau dacă ar putea și care este motivul real pentru care nu a fost niciodată gelos.

Mămică full time:„Totul s-a schimbat, totul e diferit, nimic nu mai este ca înainte”

CANCAN.RO: Care sunt cele mai mari provocări de când ai născut?

Francisca:Fiecare zi este o provocare (râde, n.red.). Sunt mamă full time și asta e un adevărat challenge, în adevăratul sens al cuvântului. Fiecare etapă a copilului este importantă și vrei să fii prezentă ca mama, să nu ratezi nimic. În același timp este o perioadă în care te pierzi pe tine. Ai senzația că te-ai pierdut, te intrebi dacă vei mai fi vreodată ce-ai fost, însă este doar ceva trecător.

O perioadă în care am învățat că trebuie să mă bucur de tot, în plus față de sănătate și ziua de mâine, să văd ca fata e bine…este un câștig. Este provocator, se adună oboseală, oamenii din jur au senzația că e ușor, dar este și frumos. Ca să obții ceva cu adevărat bun în viața asta nu poate să fie doar ușor și frumos. E greu, dar nu extraordinar de greu, e frumos și împlinitor.

CANCAN.RO: Cum s-a schimbat viața ta de când a apărut Clara Lia.

TJ Miles: Totul s-a schimbat, totul e diferit, nimic nu mai este ca înainte. Asta nu e rău, poate să însemne că este și o evoluție pentru mine, un capitol nou, o provocare, sunt tată, efectiv un tată și totul s-a schimbat în bine. Nu mai am timpul pe care-l aveam înainte, nu mă mai pot gândi la vacanțe, ce să-mi cumpăr, totul este despre familie, despre Clara, fetița mea. Nici nu pot să-mi văd viața altfel acum, efectiv sunt al om, cu alte priorități. Am o familie, este uluitor, este cel mai frumos lucru.

„Îmi era frică că n-o să mai fiu ce-am fost”

CANCAN.RO: Ai avut probleme cu depresia post natală? Multe femei trec prin asta.

Francisca:Nu am avut probeme, am avut doar episoade. În corpul unei femei se întâmplă niște schimbări, în sarcină, la naștere, după naștere, sunt niște explozii hormonale. Se pot explica medical, psihologic. Mă bucur că acum foarte multe femei au ieșit și au vorbit despre episoadele acestea prezentând realitatea, nu partea frumoasă și romantică.

Crucial e să ai familia și partenerul aproape, să fii înțeleasă și nu judecată. Din păcate am trăit vremuri triste în trecut, când o femeie făcea 10 copii și lumea zicea nu avea depresie. Poate a avut, poate au existat cazuri foarte grave în urma depresiei post natale, dar nu se scria despre asta.

Noi nu ne plângem. Mamele sunt din ce în ce mai singure. Este foarte greu să fii mama și să ai o carieră, dar și mai greu este să fii mamă și să stai acasă cu copilul. Faci orice altceva, mai puțin să stai. Tot respectul meu pentru toate femeile care sunt mame și au carieră, dar și pentru cele care stau acasă full time. Este greu să fii ambele versiuni

Am avut o anxietate după ce am născut, îmi era frică că n-o să mai fiu ce-am fost. Dacă punctul culminant al zilei va fi când voi ieși cu căruțul afară, dacă mă voi putea întoarce la evenimente pentru că aveam un sentiment de vinovăție dacă o lăsam pe Clara. Mă simțeam apoi vinovată față de mine dacă stăteam toată ziua în casă. Am fost norocoasă că am avut familia aproape și ajutor din partea lor.

TJ Miles tranșează problema:„Unii ar trebui să se gândească foate serios înainte de a avea copii”

CANCAN.RO: Cât de important crezi că este rolul unui tată în viața unui copil?

TJ Miles:Cred că rolul unui tată în viața unui copil este foarte mare, la fel de important ca al mamei. Ce oferă mama, tatăl nu poate și invers. Este foarte important ca ambii părinți să-și facă partea lor. Rolul unui tată de fată este foarte important. O înveți ce înseamnă iubire, respect, ea își caută modelul, tiparul bărbatului în viață după ce vede acasă, cum este tratată mama. Învață și o marchează chestiile astea pe fetiță.

Un tată poate să crească o fată cu încredere în ea și stabilă emoțional sau total toxică, de aia rolul lui este foarte important. Trebuie să luăm în serios această sarcină, de a fii tată, că nu e pentru toată lumea. Unii ar trebui să se gândească foate serios înainte de a avea copii, nu este ușor și mai mult rău poți face dacă nu-ți iei rolul în serios.

CANCAN.RO: Arăți foarte bine, cum ai reușit să ‘topești’ kilogramele din sarcină?

Francisca:Mulțumesc, în primul rând am avut o sarcina ușoară, fără pofte, grețuri, stări de rău. Am putut controla totul din alimentație. Am mâncat la fel de sănătos și controlat, dar am avut și zile în care mâncam dulciuri sau târziu. E normal ca în sarcina să-ți faci poftele (râde, n.red.).

Nu știu dacă am reușit să dau jos imediat. Unele femei își revin foarte repede, altora le ia ani de zile. Depinde de fiecare foarte mult. Am intrat foarte pregătită în această sarcină, mental și emoțional, am făcut sport, am ridicat greutăți până la 8 luni jumătate, am mâncat sănătos, mi-am mai făcut și poftele uneori. Am acumulat 17 kg în timpul sarcinii și în 3 luni le-am dat jos.

Am fost și norocoasă că mi-a permis corpul să revin. E greșit să pui presiune pe tine și, mai ales, să judeci în această situație. Fiecare femeie este diferită și e minunat că e așa.

CANCAN.RO: Fii sincer, la ce nu poate renunța Francisca niciodată?

TJ Miles:Francisca nu poate să renunțe la sare. Orice mănâncă e sărat, are și un deficit de sare.

Schimbările făcute de TJ Miles:„M-am făcut și mai român”

CANCAN.RO: Ce ai schimbat la tine după ce ai cunoscut-o pe Francisca?

TJ Miles:Am schimbat stilul de mâncare, sincer, am încercat lucruri noi. Nu mi-au plăcut sarmalele, borșurile. Unele însă mi-au plăcut, cum ar fi roșiile. Acum mănânc și eu sare cu roșii (râde, n.red.). Am grijă ce mănânc, nu orice, cum făceam în trecut, m-am luat după ea. De asemenea am mers la multe nunți, m-am făcut mai român de când sunt cu Francisca.

CANCAN.RO: Ce greșeli nu ai mai repetat după ce ai decis să formezi un cuplu cu TJ Miles?

Francisca:Cred că am evoluat mult pe partea de a-mi cunoaște mai bine valoarea și de a da la o parte, fără nicio remușcare, oamenii care nu mai merită să fie lângă mine. Faptul că eu știu cât valorez ca om îl consider un privilegiu pentru oamenii din jurul meu și reciproc. Eu prețuiesc oamenii buni, frumoși, valoroși, cu principii sănătoase de viață. Îmi place și mie să cred că sunt la fel.

Înainte eram o fată mai bună, îmi era frică să spun NU în foarte multe situații, nu știam să fac asta. Cu toate că știam că mie nu-mi face bine acest lucru, dar acum am învățat să fiu foarte atentă cu ce dau, cu cine îmi împart timpul și informațiile legate de viața mea. Nu m-am mai lăsat pe mine pentru a-i mulțumi pe cei din jur.

CANCAN.RO:Cu ce ți-a fost cel mai greu să te obișnuiești, după ce v-ați mutat împreună?

Francisca:Sunt anumite bariere lingvistice, culturale. Mi-a fost greu să mă obișnuiesc pentru că el, cumva, când traducea din engleză în română era mai tăios în exprimare iar eu, fiind învățată să nu supăr oamenii din jur, să mă mai cenzurez, am avut un șoc cultural ca să zic așa. El era prea direct pentru mine, dar în timp m-am adaptat. Spune mereu ce gândește și pentru că nu înțelege exact limba română și nu se exprimă ca noi îi ia mai mult timp până îmi explică.

TJ Miles recunoaște:„Sută la sută nu am fost gelos, niciodată”

CANCAN.RO: Fracisca este o femeie superbă. Ai fost vreodată gelos?

TJ Miles:Sută la sută nu am fost gelos, niciodată. Nu e în caracterul meu pentru că sunt prea orgolios iar dacă cineva îmi da ocazia înseamnă că relația e stricată și nu mai apuc să fiu gelos, că deja am plecat. Nu sunt FBI să cercetez. La noi în casă nu este gelozie, ne știm parolele la telefoane, fiecare își trăiește viața fără să aibă grijă că celălalt îl verifică. Acum eu nu știu dacă ea nu-mi verifică telefonul (râde, n.red.), dar nu mă interesează. Până și în public, dacă trecem pe lângă oameni mișto nu mă prefac că mă uit la copaci.

CANCAN.RO: Dacă vă mai certați, care din voi cedează primul?

TJ Miles:Cred că contează contextul, subiectul și nu pot să spun că vreunul din noi cedează primul. Facem cu rândul (râde,n.red.), nu am ținut niciodată un scor. Este undeva juma-juma. Azi eu am cedat primul.

Francisca își amintește:„Mi-am pus toată lumea în cap”

CANCAN.RO: Care a fost cel mai nebunesc lucru pe care l-ai făcut în numele iubirii?

Francisca:Mi-am pus toată lumea în cap (râde,n.red.). Am avut nervii tariri, am lăsat pe toată lumea să creadă că nu avem niciun viitor în punctul vieții mele unde chiar îmi păsa de ce spune lumea. Eram vulnerabilă și mă afecta. În perioada aia eu tăceam, nu dădeam curs barfelor pentru că nu-mi făcea bine. Uite ce frumos au evoluat, însă, lucrurile. Mulți nu ne dădeau nici 3 luni de relație și uite unde am ajuns, avem și un copil împreună, suntem și căsătoriți. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și-mi doresc să mergem mai departe la fel.

CANCAN.RO: Viața ți-a dat multe lecții. Care a fost cea mai grea?

TJ Miles:Faptul că nu ai cum să schimbi oamenii. Sunt ce sunt și trebuie acceptați așa. Sau înlocuiți. Asta e cea mai grea lecție. Oricât de drag ți-ar fi un om, degeaba dacă omul ăla nu vede, nu vrea, nu vreți lucruri împreună. Mergi înainte, pierzi momentan, dar câștigi pe termen lung. Lumea să înțeleagă că oamenii trebuie lăsăți în urmă sau acceptați. Automat, în cazul doi, accepți și răul care vine cu omul acela.

CANCAN.RO: Care este cea mai mare calitate a jumătății tale? Dar cel mai…simpatic defect?

Francisca:Are foarte multe calități, dar ce apreciez eu extrem de mult este că e un om serios, de cuvânt. Dacă zice că face ceva, el deja se apucă de făcut. Eu sunt boemă, stau să diger informația, să mă gândesc de 10 ori. El este foarte repezit, dar am încredere în deciziile pe care le ia, în instinctul lui. Este un tip foarte devotat. Când a spus că face ceva, chiar a făcut, s-a ținut mereu de promisiune.

Are atâtea chestii care îmi plac și mă enervează în același timp. Una dintre ele, care e un fel de calitate cred: este al naibii de autentic. În unele momente din viață trebuie să învățăm cum să ne mai și cenzurăm. El este autentic cu mine, cu părinții, chiar și cu poliția. Uneori am senzația că, în loc să-și ușureze întrările, el fiind atât direct uneori, nu-i pasă că-și poate ‘închide’ o ușă.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

Francisca:Am avut foarte multe momente grele. Am fost dezamăgită de oamenii din jur, dar cel mai rău m-au dezamăgit așteptările mele. Eu am văzut mereu binele și în locuri în care binele nu există, am forțat nota până tot eu mi-am luat-o în freză. Am avut, ca în viața fiecăruia și momente bune și rele. Cel mai important e că am oamenii dragi aproape și sănătoși.

CANCAN.RO: Dacă ar fi să ștergi ceva din trecutul tău, la ce ai renunța fără niciun regret?

TJ Miles:La timpul pe care l-am irosit pe oamenii care nu au meritat. Asta a fost cea mai mare lecție a mea. Lecția a fost bună, dar m-a costat timp. Unii ajung bătrâni și încă pierd acest timp. Mi-ar plăcea, într-un fel, să-mi iau acel timp înapoi.

CANCAN.RO: Ai o meserie controversată, gura lumii vorbește mult. De câte ori te-ai lovit de prejudecăți?

Francisca:Nu consider neapărat că am o meserie controversată, este la fel cu orice altă meserie, dar, într-adevăr, este mult mau expusă barfelor, tabloidelor. Oamenii te judecă după ce văd într-o poză sau într-o filmare, nu-și imaginează că și noi suntem oameni, că nu cresc banii în copaci. Pe mine guaă lumii nu mă mai afectează de ani buni, de când am devenit mamă cu atât mai mult. Atâta timp cât eu îmi cunosc valoarea, știu cine sunt și ce pot, că fac mai mult bine, că dorm liniștită noaptea, că nu fac rău oamenilor din jurul meu. Nu mă mai lovesc de prejudecăți, dar mai avem momente vulnerabile cu toții, însă nu mă mai las afectată absolut deloc.

CANCAN.RO: Ai trecut prin bune și prin foarte rele. Acum, privind în urmă și la viața ta actuală, care este singurul lucru care contează?

TJ Miles:Singurul lucru care contează acum, în viața mea, este familia, Clara, soția mea, afacerea. Cariera mea, tot ce aduce bani în casă și pune mâncare pe masă, asta contează. Tot pentru familie. Soția și copilul sunt pe primul loc, nu cred că există o ordine, cred că există doar familia. Nici Rolex, nici Lamborghini, cu toate că și alea sunt frumoase și e bine să le ai pe toate.

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