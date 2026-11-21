Tensiunile continuă să atingă cote maxime la Insula Iubirii, iar întâlnirile de la bonfire scot la iveală detalii neașteptate despre trecutul concurenților. După ce Claudia Ion și Andrușca au stat față în față, a venit rândul lui Eduard Vlădescu și al lui Ionuț Mocăniță să se întâlnească în cadrul ceremoniei focului. Discuția dintre cei doi a adus în prim-plan un subiect sensibil din relația lui Ionuț cu Claudia, iar concurentul a ajuns să admită un lucru despre care s-a vorbit intens în ultima perioadă: infidelitatea.

Revederea dintre Eduard Vlădescu și Ionuț Mocăniță nu a fost lipsită de momente tensionate. Cei doi au discutat despre relația concurentului cu Claudia Ion, dar și despre felul în care acesta privește greșelile făcute de-a lungul timpului. Ionuț a încercat să lase impresia că și-ar dori să repare lucrurile dintre el și iubita sa și că ar fi pregătit să înceapă o nouă etapă alături de aceasta. Totuși, întâlnirea cu ispita a scos la suprafață aspecte care complică și mai mult situația dintre cei doi parteneri.

Ionuț a spus adevărul! Mocăniță a înșelat-o pe Claudia

Unul dintre cele mai importante subiecte abordate a fost legat de comportamentul lui Ionuț dinainte de participarea la emisiune. În centrul discuției s-a aflat o presupusă apropiere a acestuia de una dintre prietenele Claudiei Ion. Potrivit informațiilor prezentate în cadrul emisiunii, cei doi ar fi comunicat prin mesaje, iar ulterior femeia ar fi ajuns chiar în apartamentul în care Ionuț locuia alături de Claudia.

Subiectul a mai fost adus în discuție și în alte momente ale experienței de pe insulă, însă întâlnirea de la bonfire a oferit un nou prilej pentru clarificări. De această dată, Ionuț Mocăniță a admis că a fost infidel în relația cu Claudia Ion, recunoscând că a depășit anumite limite prin comportamentul său față de cealaltă femeie. Bărbatul susține că a atins-o pe prietena Claudiei, dar nu s-au sărutat sau mai mult, însă spune că a înșelat-o.

Radu: În emisiune nu ai spus, adică nu ți-ai asumat vina. N-ai spus niciodată, nu ai acceptat că ai înșelat. Mocăniță: Păi nu, eu i-am spus ei că, dacă se ajungea sau nu se ajungea, pentru că ea voia să afle dacă am făcut sex sau nu. Și eu i-am spus că înșelat este deja că am dat curs și am fost prost. Și i-am zis de la început. Radu: Ok, dar aici, în emisiune, nu ai spus. Adică întotdeauna ai susținut acest lucru, că ai vrut mereu să vezi până unde pot să meargă lucrurile. Mocăniță: Păi nu, și curiozitatea asta, pentru că am ascuns-o, pentru ea tot înșelat e. Că dacă eram cum trebuia să fiu, nu trebuia nici din curiozitate să fac anumite lucruri. Radu: Știu, Ionuț, dar ai zis că nu a fost nimic. Tot timpul ai susținut acest lucru până acum. Mocăniță: M-am făcut să înțeleg niște lucruri, de ce s-a ajuns să înșel, pentru că de asta mă și simțeam vinovat și mi-am asumat niște lucruri. Dar faptul că ea… Nu știu, m-a și îndepărtat chestia asta, pentru că ea n-a simțit același lucru. Ea n-a fost vinovată. Ea n-a simțit. Eu, când încercam să deschid subiectele, mă așteptam să fie o vorbă de vinovăție. Radu: Spune-mi sincer, ce s-a întâmplat mai exact între tine și acea fată. Spune-mi adevărul. Mocăniță: Cum să vă mai spun? Am înșelat-o. Radu: În ce sens? Adică, cum? Mocăniță: În sensul că m-am văzut cu ea, am dat curs mesajelor și, când am considerat că se ajunge la prea mult și fac o prostie, am plecat. De asta am și stat atâtea… Radu: Ce înseamnă prea mult? Mocăniță: Nu trebuia să se ajungă la sex ca să-mi dau seama că am înșelat. Și m-a apucat vinovăția. Radu: Păi și la ce s-a ajuns? Adică a fost mai mult decât un flirt? Mocăniță: Când au intrat în casă, am mai încercat o dată să flirtez. I-am dat curs și apoi m-am desprins. Radu: V-ați sărutat? Mocăniță: Nu. Ea susține asta pentru că zicea de o poză cu fard, cu nefard, machiată, nemachiată. I-am demonstrat câte minute a stat… Da, s-a apropiat de mine, a încercat să se ajungă la mai mult și mi-am dat seama că… Nu a fost nimic sexual, dar eu i-am spus ei că ea stătea în fața ușii și a venit către mine, de fapt. Nu au făcut sex, dar au fost fizice. După care n-au fost nici aia, nici aia, nici aia. N-au fost fizice.

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