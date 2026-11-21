Momentele savuroase nu au lipsit din ediția Insula Iubirii, iar Andrușca a reușit să atragă atenția cu o dezvăluire neașteptată despre Ionuț Mocăniță. Înainte de întâlnirea specială de 24 de ore, cei doi au avut un schimb de replici care a stârnit amuzamentul celor din jur și a scos la iveală un detaliu mai puțin cunoscut despre concurent. Mai exact, Ionuț ar avea și un alt nume, pe care Andrușca nu a ezitat să îl aducă în discuție.

Totul s-a petrecut în contextul pregătirilor pentru dream date, momentul în care concurenții au avut ocazia să își petreacă timpul alături de persoana pe care și-au dorit-o. Mocăniță a făcut alegerea, iar Andrușca a fost cea care a primit invitația pentru întâlnirea de 24 de ore. Decizia a venit la pachet și cu câteva momente amuzante, mai ales că discuția dintre cei doi a luat o turnură neașteptată.

Cum îl cheamă pe Mocăniță, de fapt

În timp ce vorbeau despre întâlnirea care urma să aibă loc, Andrușca a făcut referire la bărbatul alături de care urma să petreacă următoarea zi. Aceasta l-a numit Zeus, însă Ionuț a intervenit imediat și a ținut să facă o precizare. Pentru el, numele folosit în acel context trebuia să fie Ionuț, nu Zeus. Andrușca nu s-a lăsat însă convinsă și a sugerat că acesta mai are un nume.

Curiozitatea a fost imediat stârnită, iar Radu Vâlcan a vrut să afle despre ce alt nume este vorba. Fără să stea prea mult pe gânduri, Andrușca a venit cu răspunsul: Nicușor. Replica a fost însoțită de un râs, semn că tânăra era pusă pe glume și că nu avea de gând să rateze ocazia de a-l tachina pe concurent.

Deci se pare că Mocăniță mai are un nume despre care ceilalți de pe insulă nici nu știau. Pe Ionuț îl mai cheamă și Nicușor.

Andrușca: Consider că tot ce am vorbit până acum ne-a legat într-un fel sau altul și da, îmi doresc să merg cu Zeus la Dream Date.

Ionuț: Pentru ea, Ionuț. Nu Zeus.

A: Eh, mai are un nume.

Radu: Ce nume?

A: Nicușor (și râde)

Radu: Serios? Bravo, Nicu! Ai luat o decizie bună.

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