Păreau să fi pus punct apropierii dintre ei, însă ultimele mișcări din mediul online indică faptul că lucrurile ar putea lua o nouă întorsătură. Claudia Ion și Eduard, pilotul de care s-a apropiat după despărțirea de Ionuț Mocăniță, par să fi reluat legătura, iar indiciile nu au trecut neobservate de cei care le urmăresc activitatea pe rețelele de socializare. Iată despre ce este vorba!

În urmă cu ceva timp, între cei doi părea să existe o apropiere tot mai evidentă. Imaginile în care apăreau împreună, interacțiunile din mediul online și gesturile pe care le făceau unul față de celălalt au alimentat speculațiile privind începutul unei posibile povești de dragoste. Situația nu părea însă să fie una lipsită de complicații, mai ales după ce au apărut informații despre trecutul sentimental al Claudiei.

Claudia Ion și pilotul Eduard, din nou împreună?

Ulterior, lucrurile au luat o turnură neașteptată. După ce au fost făcute publice detalii despre presupusa infidelitate a fostei concurente de la „Insula Iubirii”, în perioada în care forma un cuplu cu Ionuț Mocăniță, Eduard părea să fi făcut un pas în spate. (VEZI AICI) Cei doi nu se mai urmăreau reciproc pe Instagram, iar semnele de apropiere care existaseră până atunci dispăruseră.

Mai mult, distanțarea din mediul online a alimentat zvonurile potrivit cărora pilotul ar fi decis să se îndepărteze de Claudia, după ce au ieșit la iveală informațiile legate de presupusa relație a acesteia cu un om de afaceri controversat.

Se pare însă că ruptura dintre Claudia și Eduard nu ar fi fost una definitivă. Cele mai recente activități ale celor doi de pe Instagram sugerează că aceștia ar fi revenit la sentimente mai bune și că au decis să își mai acorde o șansă. Cel puțin așa pare de pe Instagram.

Primul detaliu care a atras atenția este faptul că cei doi au început din nou să se urmărească reciproc pe rețeaua de socializare. Dacă până nu demult nu mai exista nicio urmă a interacțiunilor dintre ei, acum lucrurile par să fi revenit la situația de dinaintea distanțării.

Atât Claudia, cât și Eduard au repostat aceeași imagine, gest care a dat naștere unor noi speculații privind relația lor. Cei doi au postat o imagine de la Insula Iubirii în care apar îmbrățișați. Însă, asta nu se oprește aici. Se pare că Eduard și Claudia au fost prezenți ieri la deschiderea unei săli de dans a ispitei Dima.

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