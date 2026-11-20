Dima Roșca are motive de sărbătoare! Ispita de la Insula Iubirii și-a deschis o sală de pole dance. Evenimentul i-a adunat pe cei de la insulă, însă surpriza cea mai mare este că au fost prezenți și Claudia Ion alături de Eduard Vlădescu, ispita-pilot.

Bărbatul a impresionat în Thailanda cu talentul său incredibil. Acesta le-a învățat pe concurente câteva mișcări de pole dance, dar acum a trecut la un alt nivel. Dima Roșca și-a deschis o sală specială pentru dans, în București, iar la inaugurare i-au fost alături câțiva colegi de la insulă. Printre cei prezenți s-au numărat Frankie, Narcis Bujor, Naba Salem, George Jaguarul împreună cu iubita și… surpriză: Claudia Ion și Eduard Vlădescu. Cei doi au apărut fără rețineri în mediul online, bucurându-se pentru reușita campionului. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Dima Roșca și-a deschis sală de pole dance

După succesul din carieră și notorietatea pe care i-a adus-o insula, Dima Roșca a mai bifat o reușită. Acesta se bucură acum de noua lui sală de pole dance, acolo unde îi va învăța pe doritori arta dansului la bară.

Locația este în București, iar evenimentul de deschidere a fost cu mare fast. Acesta a tăiat panglica, iar apoi a făcut o demonstrație spectaculoasă. Numai că detaliul care a ieșit în evidență au fost invitații de seamă.

Claudia Ion și Eduard Vlădescu, prezenți la inaugurare

Muzică pe fundal, râsete, aplauze și pahare ridicate în cinstea lui Dima- așa a fost inaugurarea sălii de pole dance. Pare că insula i-a ajutat să își creeze o conexiune specială, judecând după prezența lor la eveniment. Naba Salem, Narcis Bujor, Frankie și George Jaguarul împreună cu Diana, iubita lui, au participat la marea deschidere. Aceștia au publicat totul în secțiunea Story, pe Instagram.

Totuși, ce a atras atenția în mod deosebit este că singura concurentă din acest sezon care i-a fost alături dansatorului a fost Claudia Ion. Numai că în încăpere a mai fost o persoană importantă: Eduard Vlădescu, ispita-pilot. Deși nu este clar dacă au mers împreună la inaugurare, un lucru este cert! Aparițiile lor la aceleași evenimente sunt tot mai dese.

VEZI ȘI: Dominatoarea Kennya a pus ”biciul” pe Prințul Marco, după ce concurentul de la Insula Iubirii i-a ironizat meseria

Prințul Marco a intrat pe mâna dominatoarei Kennya. Partenera de afaceri a Nattashei nu l-a iertat: „E un libidinos”