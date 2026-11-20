Emil Gânj este căutat de polițiști de aproape un an și jumătate. El a fugit după ce și-a ucis partenera. Acum ies la iveală noi detalii în acest caz, iar doi frați sunt acuzați că l-au ajutat să scape de autorități. Instanța urmează să anunțe verdictul în ianuarie 2027.

Doi frați pe nume Dorel Chiorean și Cornel-Florin Chiorean au fost trimiși în judecată în luna februarie a acestui an. Ei sunt acuzați că l-au ajutat pe Emil Gânj să fugă, ba chiar i-ar fi asigurat mâncare și un loc să se adăpostească. Miercuri, 18 noiembrie, părțile au prezentat concluziile finale, iar instanța a stabilit data pronunțării hotărârii. Astfel, în luna ianuarie 2027, instanța va anunța verdictul, însă nu va fi unul definitiv. Conform anchetei, Dorel l-ar fi transportat pe Emil cu mașina și ar fi păstrat legătura cu el telefonic. Fratele său, Cornel, i-ar fi pus la dispoziție o locuință în care să se ascundă.

Doi frați, acuzați că l-au ajutat pe Emil Gânj să scape de poliție

Dorel Chiorean a intrat în atenția autorităților încă din 2024, atunci când Anda Gyurca a fost răpită. Tânăra a declarat la acel moment că, atunci când se afla în pădure, Emil Gânj i-ar fi spus că se duce la un anume Dorel, la care avea un telefon cu butoane.

Ulterior, când Anda a reluat legătura cu partenerul ei, același Dorel l-ar fi dus cu mașina pe Emil la ea, în condițiile în care era deja căutat de polițiști. Când a fost audiat, bărbatul a transmis că nu l-a mai văzut pe Gânj de aproximativ 20 de ani.

Cu toate acestea, probele din dosar îl contrazic vehement. Anchetatorii au descoperit în agenda telefonului lui Gânj numărul lui Dorel salvat sub denumirea „Nebunel D”. Autoritățile spun că fugarul folosea, prin rotație, șase cartele SIM în două telefoane.

De asemenea, au fost identificate 239 de apeluri către Chiorean, cu durate cuprinse între 10 și 60 de minute. Ultima convorbire ar fi avut loc cu trei zile înainte de răpirea Andei și ar fi durat 39 de minute și 8 secunde.

Unde l-ar fi ascuns Florin Chiorean pe Emil Gânj

Florin Chiorean locuiește în Miheșu de Câmpie, aproape de una dintre surorile lui Emil Gânj. Deși bărbatul era căutat, Florin a comunicat cu el pe Facebook timp de două luni în perioada decembrie 2024 – ianuarie 2025.

Mai mult decât atât, i-ar fi pus la dispoziție o casă situată la marginea satului Poiana Frății, din județul Cluj, acolo unde s-ar fi ascuns de autorități.

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