După o perioadă lungă de greutăți și eșecuri, viața începe în sfârșit să devină mai ușoară pentru două semne zodiacale. Nodurile lunare s-au mutat în semne noi, iar acum pot răsufla ușurate.

După doi ani de eșecuri, nativii acestor două zodii intră într-o perioadă care ar putea aduce alinare și noi oportunități. Este vorba despre Gemeni și Săgetător. O parte dintre acești nativi reușesc să treacă peste o situație care le-a pus la încercare stima, mariajul sau profesia. De prea mult timp ați lăsat oamenii să vă convingă că nu sunteți destui de buni.

GEMENI

Gemenii lasă în sfârșit în urmă o perioadă de doi ani marcată de lupte emoționale și dezamăgiri în dragoste. Acum se deschide un nou capitol în viața lor personală, care ar putea duce la o relație serioasă și mult mai sănătoasă. Ai învățat să recunoști mai bine relațiile toxice și nu te mai mulțumești cu relații în care lipsește reciprocitatea. Traumele din trecut își vor pierde treptat puterea asupra ta, iar în viața ta ar putea apărea cineva care îți oferă grija și respectul pe care le aștepți de atâta timp. Înainte, obișnuiai să faci pe plac tuturor, dar acum nu mai e așa.

SĂGETĂTOR

A fi mereu puternic este destul de epuizant, chiar și pentru Săgetători. Este posibil ca o parte dintre nativii născuți în zodia Săgetător să fi muncit din greu multă vreme pentru a obține rezultate, fără a primi însă nici recunoștință, nici recompensele financiare pe care și le doreau. Vestea bună este că poți lăsa în urmă acest capitol stresant. Ai devenit mai matur și înțelep și știi că respingerea este o formă de protecție.

Acum, această situație s-ar putea schimba. Perseverența sa va începe în sfârșit să dea roade vizibile. Urmează o nouă etapă în carieră, oferte promițătoare și oportunități ce evoluție. Ceea ce ai urmărit cu atâta perseverență timp îndelungat ar putea începe să devină realitate. Te poți baza pe cei dragi, iar asta face toată diferența. Mecanismele tale de apărare nu mai sunt la fel de necesare ca odinioară.

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