Lansarea jocului GTA 6, unul dintre cele mai așteptate titluri din industria gamingului, a stârnit un val de entuziasm în întreaga lume. Jocul a fost lansat joi, la peste 13 ani de la apariția precedentului titlu al seriei.

Noul joc dezvoltat de Rockstar Games îi poartă pe utilizatori în Vice City, un oraș fictiv inspirat de Miami, unde povestea îi urmărește pe Lucia și Jason, doi parteneri implicați în lumea infracțională.

Entuziasmul din jurul lansării a fost atât de mare, încât numeroși angajați au decis să își ia concediu pentru a petrece primele ore în universul virtual.

Cine este actrița care o interpretează pe Mandy în GTA 6

Pe lângă personajele principale, un rol secundar a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale. Este vorba despre Mandy, un personaj feminin care apare încă din primele etape ale jocului și care a atras atenția numeroșilor utilizatori.

Identitatea actriței din spatele personajului a fost dezvăluită oficial de Rockstar Games, odată cu publicarea distribuției complete.

Potrivit ComicBook, Mandy este interpretată de Lexie Shoaibi, actrița care a realizat atât înregistrările vocale, cât și captura mișcărilor pentru personaj.

Aceasta a mai apărut în producții precum „The Good Fight”, „Atom” și „Dashboard Light”, însă GTA 6 reprezintă prima sa experiență într-un joc video.

Deși Mandy nu are un rol central în poveste, popularitatea sa a crescut rapid pe platformele sociale, unde fanii au distribuit imagini și secvențe cu personajul.

Fanii GTA 6 și-au luat liber pentru a se juca

Potrivit CBS, unii pasionați de gaming și-au programat zile libere special pentru a testa noul titlu, iar companiile au început să profite de popularitatea acestuia. Logitech, de exemplu, a anunțat că le oferă celor peste 7.000 de angajați posibilitatea de a beneficia de o zi liberă plătită pentru jocuri video.

În București, lansarea este marcată și printr-un eveniment desfășurat timp de patru zile, la care participă aproximativ 200 de restaurante, baruri, cluburi și magazine. Participanții pot explora locațiile partenere și pot îndeplini diferite misiuni inspirate de universul GTA.

Interesul pentru joc se reflectă și în vânzările de echipamente. Potrivit reprezentantului unui magazin online, vânzările de console au crescut cu aproximativ 35% în prima săptămână de comercializare a jocului, comparativ cu perioada similară a anului trecut.

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