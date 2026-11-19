Teodora a murit în urma unui accident rutier, chiar în timp ce se îndrepta spre liceu. Tânăra de 17 ani a fost lovită de o autospecială de gunoi chiar în apropiere de Colegiului Național „Iulia Hașdeu” din București, unde era elevă în clasa a a XI-a.

Accidentul a avut loc în dimineața zilei de joi, 19 noiembrie, pe șoseaua Mihai Bravu din București, în dreptul Colegiului „Iulia Hașdeu” unde tânăra era elevă. În timp ce se îndrepta spre cursuri, Teodora a fost lovită de o autospecială de salubritate care efectua manevre de mers înapoi pe o stradă dintre blocuri.

Moartea Teodorei a lăsat în urmă multă durere în rândul familiei, prietenilor și colegilor de școală. Adolescenta avea doar 17 ani și, potrivit apropiaților, își făcea planuri pentru perioada următoare alături de colegii săi. Conform informațiilor apărute în spațiul public, aceștia intenționau să petreacă Revelionul împreună la locuința tinerei. Teodora abia împlinise 17 ani. Era pasionată de teatru și a fost descrisă de către apropiați ca fiind o persoană veselă, mereu cu zâmbetul pe buze și energică.

„Era tot timpul plină de viață, era ca un soare, tot timpul era veselă, cred că n-am văzut-o niciodată tristă. I-am zis fetei mele: „Ştii că ţi-am zis dimineață că era întinsă o fată pe jos și tocmai o lua poliţia cu folia, era Teodora”. Ea nu a apucat să o vadă, a văzut doar că e accident. I-am zis să plece, am înțeles că le-au dat oricum drumul de la şcoală”, a povestit mama unei colege pentru observatornews. „Foarte blândă, foarte calmă, foarte activă, foarte empatică şi avea un vibe foarte bun. Ea, ca persoană, emana fericire şi era o persoană foarte înţelegătoare. Dumnezeu să o ierte”, a declarat prietena Teodorei.

Ce se întâmplă cu șoferul vinovat

Autospeciala de gunoi era condusă de un șofer în vârstă de 26 de ani. După impact acesta și-a continuat drumul, însă a fost oprit de polițiști abia după trei ore de la primul apel al 112, la aproximativ 5 minute de mers cu mașina de la locul accidentului. Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest și Drug-test, rezultatul fiind negativ. Totodată, i s-au recoltat și probe biologice la sediul INML. Șoferul a mărturisit că nu și-a dat seama că a lovit-o pe Teodora, de aceea a plecat de la locul accidentului.

„La 7:38 a fost al doilea apel. La 7:35 a fost primul apel în care înțeleg că s-a sesizat faptul că se află o persoană pe partea carosabilă. Nu se știa în ce stare. Vorbim despre un accident de circulaţie în care o mașină de salubritate a lovit această tânără. Acest bărbat a fost testat, rezultatele indicate au fost zero pentru consum de alcool și negativ pentru substanțe psihoactive și, totodată, i s-au recoltat și probe biologicie la sediul INML”, a declarat Claudiu Costea, purtătorul de cuvânt al Brigăzii Rutiere Bucureşti.

Primele imagini cu Teodora, fata de 17 ani lovită mortal pe Mihai Bravu! Șoferul a fost prins după 3 ore

Mama fotbalistului Andrei Petrache este sfâșiată de durere după ce fiul ei a fost găsit mort. Ce mesaj a publicat