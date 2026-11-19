Maria Avram, fosta concurentă de la Insula Iubirii, locuiește în Marea Britanie, însă puțini știu că ea a lucrat în poliție, dar a fost nevoită să renunțe la această meserie după difuzarea emisiunii.

Maria Avram a devenit cunoscută odată cu participarea sa la Insula Iubirii, în urmă cu doi ani, alături de soțul ei, Marius Avram. Expunerea publică a reprezentat o provocare pentru cei doi, atât din punct de vedere profesional, cât și personal. În timpul filmărilor din Thailanda, ea a continuat să lucreze în Poliție, însă viața i s-a schimbat complet în momentul difuzării primului episod.

Maria Avram: „Nu am avut voie să vorbesc despre asta la televizor”

După difuzarea primului episod din emisiune, fosta concurentă de la Insula Iubirii a fost nevoită să aleagă între expunerea publică sau a continua activitatea în Poliție. Copleșită de atenția primită, Maria Avram a ales renunțat la Poliție, însă nu a renunțat complet la visul ei: de a lucra în criminologie.

„Momentul în care eu n-am putut să mai lucrez în Poliție a fost pe 28 august, momentul difuzării Insulei, că nu aveam voie să fiu expusă public decât dacă alegeam să renunț la social media. Dar eu lucram în continuare în Poliție. Le-am spus lor că voi merge, doar că emisiunea se difuzează în țara mea. Ceea ce a fost și adevărat. N-am spus nimic diferit. Eu nu am vrut să spun la televizor pentru că n-am avut voie să vorbesc prea mult despre subiect. Mai ales fiind în partea de Imigrări, cumva trebuie să ai foarte mare grijă. Auzind că este în regulă, totul este în regulă, mi-au și dat voie să lucrez, să plec o perioadă de 28 de zile, adică mai mult decât mi-au dat de la hotel. Pentru că eu lucram și la hotel și la asta în perioada respectivă. Și atunci am spus că e OK, e în regulă, totul a fost perfect, niciun fel de problemă, până în momentul în care Insula a fost difuzată… Instagramul meu și TikTokul meu au explodat. Și atunci postări cu mine erau expuse peste tot. Deci nu mi s-a spus că nu o să mai pot lucra niciodată, din contră, pot oricând să mă întorc, diploma nu mi-o ia nimeni”, a explicat Maria Avram.

Originară din Craiova, Maria Avram a absolvit Colegiul Național Nicolae Titulescu – profilul matematică – informatică, apoi a urmat cursurile a două facultăți: Farmacie și Administrarea afacerilor internaționale. La o vârstă fragedă a ales să se stabilească în Anglia, unde a profesat în mai multe domenii, printre care și Poliție. A ales să urmeze cursurile Academiei de Poliție din UK, decizie pe care a privit-o ca pe o provocare, pentru a-și demonstra că poate face față în această meserie.

„Nu a fost atât de greu pe cât mă așteptam eu. A trebuit să învăț istoria, legislația lor, termeni în limba engleză. Mi-am spus că nu contează cât de greu a e, trebuie să învăț. Am mers pe patrulă, incidente și intervenții, doar că nu m-am regăsit în acel post. Am ales să merg pe partea de birouri, emigrări, în aeroport. A fost complet diferit, chiar dacă nu a fost ușor.”, a mai spus Maria Avram în podcastul Diasporenii.

După ce a plecat din Poliție, Maria Avram nu exclude varianta de a se întoarce la fosta meserie, însă, în prezent, nu este pregătită să renunțe la expunerea de pe social media

„Am oricând șansa să mă întorc în Poliție. Nu mi s-a spus că nu mai pot lucra niciodată. Diploma nu mi-o ia nimeni. Eu îmi doream să fac masterul în ciminologie și psihologie, iar pe 15 martie erau înscrierile în Manchester. Când am fost acceptată la Insulă am avut de ales între emisiune și master. Am ales Insula și am spus că voi continua pe viitor în acest domeniu, însă pe o latură complet diferită, cum mi-am dorit inițial. Momentan nu pot să practic, pentru că nu renunț la social media”, a mai spus Maria Avram.

Maria și Marius, la un pas de divorț

În timpul testului din Thailanda, Maria și Marius au făcut față cu greu ispitelor. Ea s-a apropiat de Cătălin Brînză, în timp ce Marius aproape că s-a îndrăgostit de ispita Oana Monea. Cei doi au plecat separat din Thailanda, însă și-au mai dat o șansă în România, doar că împăcarea nu a rezolvat problemele adunate în timpul căsniciei lor de peste 10 ani. Recent, în cadrul unui podcast, Maria Avram a mărturisit că între ea și soțul ei s-a instalat o răceală, ceea ce a dus la o distanțare între ei.

„Suntem într-o redescoperire. Mai concret, s-au întâmplat anumite lucruri cu aproximativ 2 săptămâni înainte de difuzarea Reuniunii și ne-am răcit. Ceva s-a întâmplat cu mine. Nu știu ce anume. Parcă m-am îndepărtat. Au fost niște lucruri din partea lui care n-au fost niciodată arătate și pe mine m-au trezit cumva la realitate.”, a spus Maria Avram în podcastul Face to Face.

Maria Avram a fost la psiholog după ce a pierdut o sarcină: ”Nici acum nu am trecut peste”

Maria Avram și Cătălin Brînză au vorbit despre episodul din baie, de la Insula iubirii: ”Vreți să fiu diplomat sau sincer?”