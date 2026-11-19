Invitat în podcastul realizat de Cătălin Măruță, Nea Mărin a vorbit despre anii în care își câștiga existența din dans, despre disciplina financiară pe care și-a format-o încă din copilărie și despre lipsurile care l-au ajutat să își construiască principiile după care se ghidează și astăzi.

Cunoscutul coregraf a dezvăluit că, înainte de Revoluție, reușea să obțină venituri consistente atât din salariul de bază, cât și din activitățile artistice desfășurate în afara programului. În același timp, Nea Mărin spune că experiențele trăite în copilărie l-au învățat să fie cumpătat și să pună bani deoparte pentru momentele importante din viață.

Cum a reușit să trăiască din dans

Nea Mărin a povestit că a fost printre puținii artiști care au reușit să se întrețină exclusiv din dans în perioada comunistă. Pe lângă salariul pe care îl primea la locul de muncă, participa la spectacole și evenimente care îi completau semnificativ veniturile.

„Eu sunt unul dintre puținii care au trăit din dans. La Revoluție aveam un salariu de 2.500-2.700 de lei, dar din ce dansam extra, prin restaurante și spectacole, ajungeam la 7.000 de lei. Erau bani”, a povestit Nea Mărin în podcastul moderat de Cătălin Măruță.

Deși avea câștiguri considerabile pentru acea perioadă, coregraful susține că nu era atras de cheltuieli inutile. Spune că a fost educat încă din copilărie să economisească și să aibă mereu o rezervă financiară.

„Eu n-am băut, n-am fumat, n-am fost cu petrecerile. De mic am fost învățat să pui deoparte, să ai ceva strâns. La CEC îi puneam. Când m-am căsătorit cu soția mea, totul am făcut din banii mei”, a spus acesta.

Lecția pe care i-a dat-o copilăria

Întrebat care este sursa disciplinei sale, Nea Mărin a explicat că greutățile trăite în copilărie au avut un rol esențial în formarea caracterului său.

„Sărăcia m-a făcut să fiu așa. Pentru că știu de unde am plecat și n-am uitat niciodată”, a mărturisit coregraful.

Acesta a rememorat anii petrecuți la sat și a recunoscut că experiențele din acea perioadă au rămas mereu prezente în memoria sa.

„Și în culcare, și în sculare mă gândesc ce am fost. Din satul din care am plecat eu și cum era atunci, nu mi-aș dori să mai fiu așa. Eram copii amărâți”, a spus Nea Mărin.

Amintirea care l-a urmărit ani la rând

Printre amintirile copilăriei, Nea Mărin a povestit și primul contact pe care l-a avut cu cinematograful, într-o perioadă în care astfel de experiențe erau rare pentru copiii de la sat.

„Când am văzut prima dată film la cinematograf, la căminul cultural din sat, înainte să înceapă filmul era un jurnal. La un moment dat, în imagini au apărut niște tractoare care arau câmpul și a sărit un iepure din fața lor”, a povestit acesta.

Reacția copiilor din sală a fost una spontană și a rămas una dintre cele mai vii amintiri ale sale.

„Toți strigau: Iepurele! Bă, să fugim să prindem iepurele!”, și-a amintit amuzat Nea Mărin.

Într-o intervenție recentă, coregraful a vorbit și despre relația apropiată pe care o are cu Liviu Vârciu, colaborare care s-a transformat într-o prietenie de durată. Nea Mărin a mărturisit că, înainte de a-l cunoaște personal, îl știa doar din perioada în care activa în trupa L.A.

„Nu știam despre el, știam cântecul lui celebru și că era într-o mașină galbenă, trei băieți”, a rememorat Nea Mărin.

Referindu-se la relația construită în anii de colaborare, acesta a făcut și o declarație în stilul caracteristic:

„N-a luat bătaie de la părinții lui câtă i-am dat eu! E singurul care dă în mine! De 16 ani e cu mine tot timpul”, a povestit Nea Mărin, râzând de momentele care i-au făcut celebri în fața telespectatorilor.

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