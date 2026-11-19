După doi ani în care pensiile nu au fost indexate, premierul Luca Niculescu a anunțat că veniturile pensionarilor vor crește de la 1 ianuarie 2027. În prezent, la nivelul Guvernului sunt analizate mai multe variante privind procentul de majorare.

Declarația a fost făcută în urma unei discuții cu primarii de municipii, context în care șeful Executivului a transmis că bugetul va fi adoptat până la finalul anului și că pensionarii vor beneficia de o creștere a pensiilor. Anunțul vine după ce indexarea nu a fost aplicată nici la începutul anului 2025, nici la începutul anului 2026.

Guvernul ia în calcul mai multe variante de indexare

Premierul Luca Niculescu a declarat că pensiile vor fi majorate și a dat asigurări că măsura va fi prinsă în bugetul pentru anul viitor.

Potrivit informațiilor prezentate, la nivelul Guvernului sunt analizate trei scenarii de indexare: 3%, 5% sau 7,3%. Pensia medie este în prezent de 2.820 de lei, iar impactul majorării diferă în funcție de procentul adoptat.

O indexare de 3% ar însemna o creștere medie de aproximativ 84 de lei. În cazul unei majorări de circa 5%, creșterea ar ajunge la aproximativ 144 de lei, iar o indexare de 7,3% ar aduce în medie peste 200 de lei în plus la pensie.

Deocamdată, procentul de 7,3% este cel mai des vehiculat în discuțiile privind viitoarea indexare, însă o decizie oficială nu a fost încă anunțată.

Ce sume ar putea primi pensionarii

În cazul aplicării unei indexări de 7,3%, creșterile estimative ar fi diferite în funcție de nivelul pensiei aflate în plată.

Pentru o pensie de 2.000 de lei, majorarea ar fi de 146 de lei, iar suma finală ar ajunge la 2.146 de lei. Un pensionar care încasează 3.000 de lei ar putea primi cu 219 lei mai mult, ajungând la 3.219 lei.

În cazul unei pensii de 4.000 de lei, creșterea ar fi de 292 de lei, iar venitul lunar ar urca la 4.292 de lei. Pentru o pensie de 5.000 de lei, majorarea estimată este de 365 de lei, ceea ce ar duce pensia la 5.365 de lei.

Cine beneficiază și cine nu va vedea imediat bani în plus

Indexarea ar urma să se aplice atât pensionarilor din sistemul public, cât și celor care primesc pensii prin casele sectoriale, inclusiv pensionarilor militari, polițiștilor și altor beneficiari din structurile de apărare și ordine publică.

Există însă și situații în care o eventuală indexare nu va produce imediat o creștere a sumelor încasate. Este vorba despre pensionarii care, în urma recalculării din septembrie 2024, au primit un cuantum rezultat mai mic decât pensia aflată deja în plată și au rămas cu suma mai avantajoasă.

Conform prevederilor Legii nr. 360/2023, aceștia vor beneficia efectiv de majorare doar în momentul în care pensia recalculată, actualizată prin creșterea valorii punctului de referință, va depăși cuantumul pe care îl primesc în prezent. Până atunci, valoarea încasată va rămâne neschimbată.

De asemenea, pensionarii care beneficiază de indemnizația socială pentru completarea pensiei până la 1.281 de lei nu vor primi automat mai mulți bani în urma indexării, dacă plafonul indemnizației rămâne neschimbat și pensia majorată nu depășește acest prag.

CITEŞTE ŞI: Joburi în Italia cu salarii de 5.000 de euro pe lună! Angajații primesc și ajutor pentru chirie

Atenție, pensionari: a fost modificat calendarul! Când vor fi încasate pensiile în luna decembrie