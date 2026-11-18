O companie de transport public din Milano angajează nu doar șoferi de autobuz, troleibuz și tramvai, ci și tehniciei specializați, personal de întreținere, ingineri, informaticieni și profesioniști care să ocupe posturi în structurile administrative și de conducere.

Ofertele de angajare ale companiei include salarii brute anuale cuprinse între 28.000 de euro (aproximativ 2.300 de euro/lună) și 60.000 de euro (aproximativ 5.000 euro/lună), în funcție de post și experiența candidatului, dar și alte beneficii financiare: ajutor de chirie, asigurare medicală suplimentară, abonamente gratuite pentru transport public, contribuții la un fond de pensii și finanțarea cursurilor pentru obținerea permisului de conducere profesional pentru transportul de persoane, care costă 4.000 de euro, și verse programe de beneficii extrasalariale.

Companie de transport milaneză pune la dispoziție 41 de posturi disponibile, cu profiluri care variază de la sarcini operaționale la profesii cu înaltă calificare. Una dintre secțiuni se referă la întreținerea mijloacelor de transport și instalațiilor: tehnicieni de întreținere electrică și electromecanică pentru autobuze, tramvaie și metro, precum și tehnicieni specializați în instalații de transport vertical, adică lifturi și scări rulante din stații, notează corriere.it.

Ce salariu are un șofer în transportul public din Italia

Pentru postul de onducători de vehicule de transport public, persoanele care se angajează beneficiază de un salariu brut anual de 29.148 de euro și contract de muncă pe perioadă nedetermiantă. Salariu poate creșteîn funcție de experiența șoferului în transportul public.

O altă secțiune de recrutare se referă la ingineri și tehnicieni de infrastructură. Printre aceștia se numără directorul care coordonează și supervizează șantierele, inginerul de mobilitate, numit să analizeze și să contribuie la planificarea serviciilor de semnalizare, și inginerul de semnalizare, specializat în sisteme de semnalizare feroviară și metropolitană. În plus, există posturi libere pentru ingineri de proiect pentru infrastructură și asistență la direcționarea lucrărilor de instalații.

În aceste cazuri, competențele solicitate sunt întotdeauna cele mai complexe, fiind vorba despre proiectare, siguranță și gestionarea lucrărilor și sistemelor tehnologice complexe. Lista posturilor este completată de angajați pentru activități de contabilitate, consolidare financiară, responsabili de achiziții pentru lucrări, recrutori și experți în domeniul asigurărilor. Pentru persoanele care nu locuiesc în Milano și vin din alte orașe, compania oferă un sprijin financiar pentru chirie. Aceștia primesc un ajutor nerambursabil de 3.000 de euro pentru plata chiriei în primele 6 luni.

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