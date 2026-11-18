În plin proces de divorț, Joana Sanz l-a provocat public pe Dani Alves, după ce fostul fundaș al Barcelonei a sugerat că toată lumea l-a abandonat în perioada cea mai dificilă din viața sa, invocând că doar Iisus i-a rămas alături.

Într-o postare pe Instagram, Dani Alves a scris: „Când toți s-au îndepărtat, Iisus a rămas”. Mesajul său a stârnit un răspuns pe măsură din partea Joanei Sanz, care a lăsat un comentariu despre susținerea emoțională și financiară pe care i le-a oferit inclusiv pe durata detenției sale de 14 luni. Modelul a mărturisit că a trecut peste propria persoană și familie pentru a-l susține pe Alves, că l-a vizitat în ciuda atenției intense din partea presei în cazului său de agresiune sexuală, că și-a petrecut sărbătorile de Crăciun cu el, în loc să fie alături de familia ei și că a folosit proprii bani pentru a-i achita datoriile și facturile.

Joana Sans și Dani Alves divorțează cu scandal

„Ce tupeu ai să declari public că doar Iisus ți-a rămas alături! Mi-am ascuns durerea, pentru că am simțit că tu erai într-o situație mai dificilă și nu am vrut să-ți refuz acea alinare pe care o simțeai atunci când îți răspundeam la apeluri. Te-am vizitat, deși întreaga lume s-a întors împotriva mea și a trebuit să fac față atenției presei și titlurilor din ziare care nu mi se cuveneau. Am petrecut Crăciunul cu tine, deși aș fi putut fi alături de familia mea. Mi-am cheltuit BANII MEI pentru a-ți plăti facturile și datoriile. M-ai dat afară, iar eu m-am dat la o parte ca să-ți fac loc, deși erai ultima persoană de pe planetă care ar fi meritat sprijin sau bunătate. Nici măcar nu a trebuit să plătești vreodată pentru zborurile mele ca să vin să te vizitez, iar tu îmi răspunzi cu o ingratitudine publică. Mi-a luat ceva timp să realizez asta, dar mai bine mai târziu decât niciodată”, a scris Joana Sanz.

Schimbul de replici vine la doar câteva zile după ce Joana Sanz a confirmat că separarea de fotbalistul Dani Alves a avut loc în urmă cu mai multe luni, invocând implicarea sportivului în creștinismul evanghelic drept principalul motiv al înstrăinării lor.

În februarie 2024, Dani Alves a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare, fiind acuzat că ar fi violat o tânăr de 23 de ani într-un club de noapte din Barcelona, în toaleta VIP a localului. Fapta ar fi avut loc în noaptea de 30 spre 31 decembrie 2022. În 2023, fostul fotbalist a fost condamnat la 14 luni de închisoare. Condamnat inițial la 4 ani și 6 luni după gratii, în februarie 2024, a fost eliberat după ce a achitat o cauțiune de un milion de euro. Ulterior, în martie 2025, Alves a fost achitat de instanța superioară din Catalonia.

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