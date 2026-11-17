Este doliu în lumea sportului românesc! Petre Poalelungi, vicecampion european, s-a stins din viață. Acesta a fost unul dintre sportivii importanți ai luptelor libere românești, reușind de-a lungul carierei sale să obțină rezultate remarcabile. Decesul fostului sportiv a fost făcut public de Federația Română de Lupte.

Petre Poalelungi, fostul luptător și antrenor, s-a stins din viață la vârsta de 85 de ani. Anunțul decesului a adus multă durere pentru apropiați, dar și pentru cei care i-au văzut și apreciat munca. Sportivul lasă în urmă o carieră vastă, plină de rezultate remarcabile. Federația Română de Lupte a transmis un mesaj în memoria acestuia.

„Federația Română de Lupte anunță cu profund regret trecerea în neființă a fostului mare sportiv și antrenor de lupte libere, Petre Poalelungi, o figură emblematică a luptelor românești, care a contribuit prin întreaga sa carieră la prestigiul acestui sport. (…) Dincolo de performanțele sportive, Petre Poalelungi rămâne un nume de referință pentru generațiile de luptători, un sportiv de excepție și un antrenor care și-a dedicat viața acestui sport. Plecarea sa lasă un gol imens în familia luptelor românești, dar moștenirea sa sportivă și amintirea unui mare campion vor dăinui peste generații. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis Federația Română de Lupte.

Petre Poalelungi, o carieră vastă

Petre Poalelungi a fost unul dintre sportivii importanți ai luptelor libere românești, reușind de-a lungul carierei sale să obțină rezultate remarcabile. Acesta a participat la trei ediții ale Jocurilor Olimpice. Este vorba despre ediția din Tokyo din anul 1964, cea din Mexico City din 1968 și cea din München din anul 1972.

Printre cele mai importante performanțe ale lui Petre Poalelungi se numără obținerea medaliei de argint la Campionatele Europene desfășurate în 1972, la Katowice, în Polonia. Fostul sportiv a urcat pe podium la categoria 68 de kilograme, devenind vicecampion european.

De asemenea, fostul sportiv a mai obținut și un titlu de campion balcanic, precum și alte două medalii de argint obținute în cadrul aceleiași competiții. La nivel mondial, Petre Poalelungi a ocupat locul al patrulea la Campionatele Mondiale de la Manchester, din 1965. De asemenea, a încheiat alte ediții ale Campionatelor Europene pe locurile 5 și 6.

După ce și-a încheiat cariera de luptător, Petre Poalelungi nu a stat departe de sportul căruia i-a dedicat toată viața. Acesta a devenit antrenor și a format noi generații de luptători.

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